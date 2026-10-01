"Предателство": Лъжата на селекционера на Португалия, която накара Кристиано Роналдо да напусне

Един от близките приятели на Кристиано Роналдо разкри причината за напускането му на националния отбор на Португалия, като посочи, че той се е почувствал предаден. Роналдо си тръгна от лагера на "мореплавателите" в Копенхаген, след като влезе в ожесточен спор с новия селекционер Жорже Жезуш за ролята си под негово ръководство. Кризата започна по време на мача срещу Норвегия. 41-годишният нападател беше бесен, след като остана на резервната скамейка на Португалия през целия мач.

Близък на Роналдо разкри истинската причина за напускането му

След мача с Норвегия Кристиано Роналдо отказа да участва в тренировката на следващия ден. Той обаче проведе разговор със селекционер и изглеждаше, че нещата между двамата са се успокоили. Тогава треньорът се яви на пресконференцията си преди мача с Дания и настоя, Роналдо ще играе само, ако има нужда от него. Жезуш подчерта, че никой играч няма да промени неговите идеи, нито пък някой друг във футбола. Това беше достатъчно, за да накара Роналдо да напусне лагера.

ОЩЕ: Кристиано Роналдо е изправен пред сериозно наказание след напускането на Португалия

Сега испанският журналист и приятел на Роналдо - Еду Агире, разкри подробностите около решението на легендарния нападател. В интервю за предаването "El Chiringuito" той заяви, че Жезуш е предал Кристиано Роналдо. Главният треньор се е извинил на капитана си и е обещал да се извини отново на пресконференцията в сряда преди мача с Дания, но вместо това е предпочел да демонстрира сила и е нарушил думата си.

Приятелят на Роналдо добави, че президентът на Португалската федерация също се намесил в спора, за да охалди страстите: "Във вторник вечерта се състоя среща между президента на федерацията, треньора и Кристиано. Жезуш се извини на Кристиано, че го е пренебрегнал, като го е накарал да прави загрявка в продължение на 30 минути преди мача срещу Норвегия, но след това не го е пуснал в игра. Той не само се извини насаме, но и обеща да се извини публично и да признае грешката си пред всички. Това беше обещанието на Жезус към Кристиано. След това той отиде на пресконференцията и изрече поредица от лъжи, на които никой не повярва. Ето защо Кристиано избухна от гняв, защото се почувства предаден. Няма друго обяснение."

ОЩЕ: "Ще кажа истината": Роналдо напусна Португалия след скандал и май приключи окончателно с националния отбор