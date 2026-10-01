"Не съм си купувал, нямам и сестра": Вътрешният министър отговори за апартамент от ПИМК и убития Филипов

"Не съм си купувал, нямам и сестра". С тези думи вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев отговори на въпрос пред медиите в парламента дали си е купувал апартамент от ПИМК, свързана с убития в Пловдив Илиян Филипов. Той призна също, че е познавал Илиян Филипов, но отрече да е бил на стадиона на "Ботев" в Пловдив в нощта на убийството на бизнесмена.

Случаят в Пловдив не е изтърван

Демерджиев е категоричен, че убийството в Пловдив на Илиян Филипов не е изтърван случай. "За пръв път разкрихме показно убийство. Напротив - държавата се завръща", смята още вътрешният министър. ОЩЕ: Лежал години в затвора, обирал трезори и още: Подробности за предполагаемия убиец на Илиян Филипов

Няма водеща версия

Демерджиев подчерта, че разследващите проверяват всички възможни мотиви.

"Те не са еднопосочни, работим по изясняването на всички възможни връзки. Няма водеща версия. В момента подаваме цялата налична оперативна информация на прокуратурата. Тя е тази, която насочва разследването", заяви още Демерджиев за убийството на Илиян Филипов.

От думите му стана ясно още, че задържаният за физическото убийство и самият Филипов са се познавали лично.

На въпрос дали Иван Петлешков е свързан с убийството, Демерджиев отговори: "Знаете, че има следствена тайна". ОЩЕ: Бизнесменът, когото Филипов обвини в подготовка на покушение: "Името ми се въвлича в спекулации"