Русия: Европейските фабрики за оръжия, снабдяващи Украйна, са ни военни цели

Фабриките в Европа, които произвеждат оръжия за Украйна, са легитимни, потенциални военни цели за Русия. Това заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг. По думите й, европейските страни участват пряко в конфликта чрез военната си подкрепа за Украйна като техните действия забавяли уреждането на войната.

Тя каза това в отговор на журналистически въпрос относно изразената от Полша готовност да приеме на своята територия фабрика за ракети- прехващачи "Пейтриът" за Украйна.

"Фабриките за оръжия в европейските страни, които произвеждат оръжия за Украйна, са потенциални военни цели за Русия и не бива да бъде приемано за даденост, че военните фабрики извън територията на Украйна, които произвеждат оръжия за режима в Киев, ще бъдат в безопасност. Всеки, който смята така, греши", каза Захарова.

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"Европейските страни участват пряко в украинския конфликт. Те не просто предоставят помощ. С откриването на фабрики за оръжия и съвместни предприятия те участват пряко. Това само забавя уреждането на конфликта", добави говорителката на руското външно министерство.

Естонското разузнаване вече предупреди

Началникът на естонското разузнаване марго Палосон вече предупреди, че Русия е насочила атаките си към европейски оръжейни компании. "Действията на Русия в цяла Европа са очевидно систематични", каза той. И добави, че естонското разузнаване вече е осуетило "значителен" брой опити за руски саботаж и атаки.

"Силно препоръчваме на всички компании от отбранителната промишленост, особено тези, които доставят продукти на Украйна, да засилят мерките си за киберсигурност", заяви Палосон.

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