Яркият почерк на "Тангра" с нов клип: Гостува Боби Косатката (ВИДЕО)

Отзивите са изключително положителни за това, което сме направили. Това заяви в предаването Студио Actualno Борислав Мудолов (известен и като Боби Косатката) по повод новия видеоклип на песента "Безсъние" на емблематичната група "Тангра".

Мудолов разкри, че "Оловният войник" е една от най-специалните песни не само в "Тангра", а и въобще в българската музика. Това е песен, която е изключителна и за самия него.

По повод клип на "Безсъние", Борислав Мудолов посочи, че е направен малко по-модерен аранжимент, а самият нов вариант на песента е записван около година. "Този текст е за самотата, затова и залата в клипа е празна, мисля, че черно-белият клип си пасва много добре, каза още Мудолов.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.