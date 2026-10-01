Край на сагата: Концерти на Кание Уест в Русия са отменени

Двете октомврийски изяви на американския рапър Кание Уест в Санкт Петербург бяха официално отменени, съобщи базираната в Москва компания организатор „Say Agency“. Концертите трябваше да се състоят на 10 и 11 октомври, с което скандалният изпълнител щеше да се превърне в най-големия западен артист, изнесъл шоу в страната от 2022 г. насам. Продадените билети подлежат на пълно възстановяване на сумите.

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Около провала на събитието се разраства сериозен правен и политически скандал. Въпреки че по-рано се появиха съобщения, че "Газпром Арена" няма да приеме рапъра заради неподписан договор за наем, руски медии разкриват, че истинските причини са много по-дълбоки. Според изданието "Комерсант" и местни руски източници решението за отмяната е дошло след "обаждане отгоре" от Москва, тъй като организаторите са стартирали продажбата на билети, преди да получат задължителните разрешителни. В резултат на това властите в страната вече разследват организаторите за предполагаема измама.

Концертът на Уест в Русия предизвика остри обществени и политически спорове още преди провалянето си. Консервативни руски депутати, водени от Виталий Милонов, се обявиха категорично срещу посещението му с аргумента за защита от западно влияние, като дори предложиха рапърът да изпълнява традиционни руски песни, за да "стане нормален човек".

От друга страна, част от политическите кръгове в страната приветстваха визитата като символична победа над „антируската истерия“, пренебрегвайки дългия списък от скандали около изпълнителя.

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Кание Уест е с наложени забрани за влизане в редица европейски държави, а скандалите около него ескалираха през последните години заради поредица от антисемитски изказвания, възхваляване на нацистка Германия, използване на символикута на Ку-клукс-клан и скандални музикални проекти. Заради поведението си рапърът загуби милионни договори с водещи световни марки като Adidas и Balenciaga, а визитите му бяха блокирани и в страни като Австралия и Бразилия.

По-рано тази година Уест поднесе публично извинение за поведението си чрез реклама във вестник „Wall Street Journal“, в която обясни изцепките си с тежък четиримесечен маниакален епизод и загуба на връзка с реалността. Въпреки това критиците останаха скептични към искреността му, отбелязвайки удобния момент на извинението, съвпаднал с излизането на новия му албум „Bully“ и старта на световното му турне – турне, което след днешния развой на събитията няма да премине през руска сцена.