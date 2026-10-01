Не са летели с частни самолети: Демерджиев отвърна на Пеевски за министри и връзки с мантинелите

"Никой от правителството на Гълъб Донев не е летял с частни самолети, за да се правят такива връзки, за разлика от други", каза вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев пред журналисти в парламента във връзка с твърденията на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски за връзки на министри от правителството с фирмите за мантинели, както и за решение на служебния кабинет на Гълъб Донев, с което са се оскъпили поръчките за мантинели.

Демерджиев заяви, че има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и с дружеството, което е закупило самолета, на който е летял Пеевски.

"Да се твърди, че няма такива връзки, е меко казано несъстоятелно", заяви Демерджиев по повод обвиненията на Пеевски, че инфомацията за полетите му е лъжа.

До кого са приближени фирмите за мантинели?

Демерджиев смята, че на този въпрос може да се даде отговор като се изследва обстоятелството колко такива договора е подготвило правителството на Росен Желязков и колко е сключило.

"Точно нашето правителство на "Прогресивна България" отмени тези поръчки и в момента "Автомагистрали" ги изпълняват, а не четирите дружества, които години наред печелят над 99% от поръчките", добави вътрешният министър. ОЩЕ: "Темата е неудобна за правителството": Пеевски твърди за връзки на двама министри с фирмите за мантинели