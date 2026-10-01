"Украйна спря Русия на фронта, но ...". "Не вярвам да има ядрена война" : Радев в действие с разяснения. Рюте: Путин не го вземам насериозно (ОБЗОР - ВИДЕО)

Абсолютно показателни думи и то такива, каквито заслужават огромно внимание – това беше чуто да излиза от устата на българския премиер Румен Радев по време на подкаста The Europe Conversation на Euronews. Радев не беше единственият гост на поредното издание, но неговото участие и по-точно изреченето след 2:53:00 часа от записа (целият запис вижте по-долу в текста).

Според Радев, в момента фронтовата линия в Украйна е замръзнала – той посочи, че е изучавал в САЩ военно дело и поуките от "Пустинна буря", а Украйна е успяла да спре руската инвазия чрез дронове и въвеждане на модерни военни технологии. Но Русия сменила стратегията и тя вече е на принципа "отвътре-навън" – почнала да ползва много повече далекобойни оръжия, ракети и дронове с реактивни двигатели и да нанася удари по ключови за украинската икономика сектори и така войниците на фронта нямат достатъчно като количество модерни оръжия (след 2:57:00 от записа). А Европа е дала каквото има като резерви в арсенала си и сега трябва време да произведе достатъчно като количество нови оръжия от различни видове. "Ако не можеш да поддържаш логистично своите войници на фронта, това е проблем", посочи българският премиер – ОЩЕ: За пръв път от 100 години: Украйна напълно спря производството на стомана

Румен Радев обаче не обели и дума какви щети нанасят украинските далекобойни удари в руския тил и какво би могло да се случи с руската икономика, ако именно Тръмп приложи далеч по-крути мерки, които вече са подготвени – т.нар. адски санкции. С други думи – дали "Мир чрез сила" може да проработи, ако количественият натиск на оръжия плюс действащи санкции (а не само на хартия) е достатъчно голям. Не каза и как така ако украинците са притиснати вече логистично на фронта, осъществяват операции като "Вивалди" и то именно в условията на фронт, където почти няма никакви значими пробиви – ОЩЕ:

NATO's Rutte:



When it comes to the frontline, look at Donetsk, Sloviansk, Kramatorsk — these key cities — the Ukrainians are doing much better now than only half a year or a year ago.



Look at what they are doing in striking deep inside Russia and taking out some of the key… pic.twitter.com/eHFOzswIx9 — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

Ukraine’s 3rd Army Corps released footage of Russian soldiers captured during Operation Vivaldi. The corps says 250 Russian troops were taken prisoner during the offensive, with entire units surrendering in some cases. According to the corps, some of the POWs said they had been… pic.twitter.com/7BUJ5HdmFr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2026

Същевременно Радев в прав текст заяви, че след като Доналд Тръмп станал за втори път президент на САЩ, веднага предложил на Русия и Украйна да спрат огъня и да седнат на масата за преговори, да подпишат мирен договор, защото нямало да има по-добри условия за мир в бъдеще. Но имало и друг вариант - "европейското лидерство" (т.е. Брюксел?) предложило да продължат боевете, за да накарат Русия да седне на масата за преговорите т.е. стратегия "Мир чрез сила". "Да, аз подкрепям това", каза Радев, визирайки гледната точка, че Украйна трябва да се съпротивлява (след 2:56:25 в записа), но и постави въпросът година и половина какво е постигнато, докато уточняваше, че не апострофира (председателя на ЕК) Урсула фон дер Лайен или който и да е европейски лидер. "Това беше подходът (преди време)", каза Радев.

Думите на Радев в този аспект обаче не отговарят изцяло на истината – в нито един момент Путинова Русия и диктаторът Владимир Путин, който е начело там от над четвърт век, не пожелаха да водят мирни преговори извън своите амбиции: подчинение на Украйна, която да остане завинаги в руската сфера на влияние, независимо какво искат самите украинци. Ето и какво обяви в прав текст Путин около малко над половин година преди Тръмп да влезе официално за втори път в Белия дом – ОЩЕ: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО)

На въпрос какъв тогава е пътят, след като подходът "Мир чрез сила" по негово мнение не е проработил, отговорът на Радев беше: "Моят начин е да постигнем този крехък баланс между военна икономика и инструменти на дипломацията. Не сме изчерпали силата на инструментите на дипломацията. Трябва да правим и говорим повече за дипломация". На Радев му беше напомнена срещата на външните министри на Германия и Русия в Ню Йорк и какво стана там, като Берлин направи усилия да има дипломатически диалог, но отговорът на Сергей Лавров беше показателен. "Трябва да спрем да говорим за Русия. Трябва да говорим с Русия. Трябва да чуем притесненията на двете страни. Да, трябва да продължим да подкрепяме Украйна, но най-важното е да подготвим условията на мир. И трябва да знаем, че има лимит само да доставяме оръжия – финалният етап ще бъде определен от дипломацията, не от доставките на оръжия. Трябва да се слушаме повече един-друг", каза Румен Радев, припомняйки вече "ядреният риск" и то почвайки с думите дали съществува. "Не, не вярвам" - така той отговори на директен въпрос дали вярва, че всички ще умрем в ядрена война – ОЩЕ:

ПЪЛНИЯТ ЗАПИС ОТ УЧАСТИЕТО НА РАДЕВ В ПОДКАСТА НА EURONEWS ВИЖТЕ ТУК!

Ядрената карта – винаги на показ, когато Русия не се справя

Междувременно, в последните два дни Кремъл пак почна с ядрените заплахи, но този път към НАТО. Русия официално изпрати документи до НАТО, в които отправи заплаха – ако руският анклав Калининград бъде изолиран от Алианса, има "висок риск от пряк въоръжен конфликт" и възможност за "руски удари срещу центрове за вземане на решения в държавите-членки на Алианса". "Русия ще бъде готова да използва целия си арсенал, включително ядрени оръжия, за да защити територията си, ако страните от НАТО предприемат каквито и да било опити да изолират Калининградската област от останалата част на страната. Ако Европа атакува Русия, това ще бъде съвсем различна война – много кратка", се казва в дипломатическата нота, цитирана от Reuters.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че членовете на НАТО провеждат военни учения близо до руската граница, репетирайки сценарии, включващи блокада на Калининградската област, изолиране на руски пристанища на Балтийско море и разполагане на сили в коридора „Сувалки“ - ОЩЕ:

Последва обаче отговор от НАТО, включително от генералния секретар на организацията Марк Рюте: "Ние сме отбранителен съюз. И спрете да отправяте ядрени заплахи. Те са напълно ненужни и няма да донесат никаква полза". Алиансът добави, че нито едно от ученията му не разглежда сценарий за атака срещу Русия и за пореден път призова Кремъл и Путин да спрат непровокираната си агресия срещу Украйна. Рюте заяви и, че не счита за реален риск ядрена война: "Путин знае, че никога не може да победи НАТО, така че не го приемам насериозно". Отделно Рюте посочи в The Europe Conversation, че не знае дали ще има някакво спиране на огъня между Русия и Украйна преди настъпването на зимата, но "всички се надяваме", обаче "за танц са нужни двама", а "не виждаме Путин да иска да спре". Рюте обаче защитава тезата, че водещата роля трябва да е на САЩ, не на Европа - ОЩЕ: Путин, ако ни атакуваш - директно удряме в Русия: Швеция с рязък завой във военната си доктрина (ВИДЕО)

NATO Secretary General Mark Rutte says he does not know whether a mediated ceasefire in Ukraine can be reached before winter. He said senior US officials are working “day in, day out” toward a peace deal with the backing of European leaders. “You need two to tango,” Rutte said,… pic.twitter.com/T5Rblo64OU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2026

В цялата картина интересно парченце от пъзела е и много скорошната катастрофа на руски стратегически бомбардировач – с намигване от полски генерал, че НАТО внимателно е проследило какво е станало и че „винаги има отговор“ на враждебни руски действия, но не всеки път този отговор бива оповестяван в медиите. Засега няма официална версия в Русия, че самолетът е свален, а вече има оценки, че от 60 такива бомбардировачи вече почти половината са загубени след старта на пълномащабната война на Путин срещу Украйна – ОЩЕ: Стратегически бомбардировач Ту-95, който тероризира Украйна, се разби в Русия (ВИДЕО)

Russia is losing military aircraft, and apparently not by chance



The crash of a Russian strategic bomber was noticed by NATO. A Polish general left a cryptic hint. pic.twitter.com/OBzxn6XWIS — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2026

Руският въздушен терор

След три поредни денонощия на непрекъснати руски обстрели по всяко време от съответното денонощие и специално по Киев, през изминалата нощ Русия е изстреляла "само" 107 далекобойни дрона по цели в Украйна, като "само" 63 са били с реактивни двигатели. Свалени са общо 87 дрона, посочват украинските ВВС и уточняват, че е имало удари на 11 места в Украйна от преминали през украинската ПВО руски далекобойни системи. В Киев е ранен един човек след атаката, поразена е 16-етажна жилищна сграда и склад, в Одеса – също 1 ранен, като там е атакуван бизнес център и съответно има материални щети, по данни на украинската спешна служба.

One of the Russian strikes that hit near Thermal Power Plant No. 5 in Kyiv. pic.twitter.com/Tgz2rrWccl — WarTranslated (@wartranslated) September 30, 2026

Но на 30 септември руските ракети и далекобойни дронове са убили 7 цивилни в Украйна, включително дете – това потвърди в профилите си в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски. Областният военновременен управител на Киевска област Тимур Ткаченко каза в канала си в Телеграм, че 42 обекта в 6 общини на Киевска област са понесли щети от руските удари само на 30 септември и са ранени 13 души. От 6:30 часа сутринта до 18:30 часа вечерта на 30 септември Русия е изстреляла 285 далекобойни дрона по цели в Украйна, 174 от тях с реактивни двигатели, а са свалени 254, пак данни от сводка на украинските ВВС и то с уточнение, че към 18:30 в украинското небе е имало в полет поне 10 руски далекобойни дрона – ОЩЕ: Нови щети по вече разрушената Триполска ТЕЦ край Киев: Поредна масирана атака на Русия с ясна цел преди зимата (ВИДЕО)

За капак в Молдова един дрон се е разбил, а втори е преминал през молдовско въздушно пространство при вчерашната среднощна руска въздушна атака срещу Украйна. Разбилият се дрон е в община Бендер, няма данни за пострадали. Прелетял е и дрон в Приднестровието, по данни на молдовската полиция и на молдовския министър на отбраната Анатоли Носати:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 141 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 30 септември е имало 209 бойни сблъсъка спрямо 221 на 29 септември. Руснаците са хвърлили 277 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 14 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2656 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 120 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 7650 FPV дрона, което е с около 1170 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

33 руски пехотни атаки са регистрирани от украинския генщаб в Покровското направление. За този сектор на фронта украинският военен телеграм канал „Офицер“ казва, че руснаците хвърлят всичко възможно да превземат някак Добропиля преди активната зима, защото тогава условията за щурмови операции ще станат възможно най-неблагоприятни. Още 16 са организирани в направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск. 13 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление, в граничния регион на Харковска област и южно от град Вовчанск.

Ukrainian tanks are again moving into frontline firing positions to engage Russian positions with direct fire. The 475th Code 9.2 Regiment says the armored vehicles can operate despite the persistent drone threat when their deployment is preceded by proper reconnaissance and… pic.twitter.com/gALqbFPmoX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2026

(КАРТА) В Славянското направление вече е ясно, че през втората половина на септември украинските части си възвърнаха по-голямата част от района на Рай-Олександровка и настъпиха на изток през горските масиви към Каленики. Междувременно руските сили продължиха да се опитват да си възвърнат позициите към Николаевка, Орехуватка и Стародубовка, които бяха взели през юли. Какво става в горите между Крива Лука, Пискуновка, Николаевка и Рай-Олександровка е много трудно да се каже, но е ясно, че вече няма руски превес, както в началото и средната на лятото, когато руснаците вече мислеха, че ще могат да превземат Николаевка и вече да гледат към Славянск – всичко това е заключение на украинския мониторингов канал NOELReports, който уточнява: "Основните боеве се изместиха обратно в районите на Рай-Олександровка, Каленики и Крива Лука. Руските части остават наблизо, инфилтрацията им през горите продължава и нищо в този сектор не може да се счита за приключило, но ситуацията е много по-различна от август, когато руснаците стабилно натискаха да пробият Николаевка".

Ситуацията се влошава и в Славянското направление, признава популярният Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Той твърди, че украинците са успели вече да се укрепят в Озерно и Диброва (южно от Лиман), а това усложнява положението за руските части при Пискуновка и Крива Лука. „Руските части все още поддържат позиции в подстъпи към Николаевка, където навлизат малки щурмови групи, но ситуацията тук се влошава. Обстановката отвъд канала Северски Донец-Донбас също се влоши. Врагът атакува в района на Юрковка, Малиновка и Тихоновка, където руското присъствие остава много ограничено. Окопаването и укрепването на позиции там в момента е невъзможно поради проблеми с преминаването на канала“, добавя каналът.

(КАРТА) А през това време по време руската държавна телевизия говори как руското военно министерство съобщило, че руската армия превзела Лозова (заедно с Петропавловка) в Харковска област – има такъв град, който е на 100 километра на запад от активната фронтова линия, но в случая изглежда става въпрос за село Лозова, Изюмска община, което е близо до Петропавловка. И за двете села руското военно министерство не е представило достоверни геолокализирани видеокадри, които да доказват, че руската армия ги е превзела и ги контролира уверено:

Russians are still being told on television that "the Russians are advancing." This time, that the Russian army has allegedly captured the town of Lozova. Even though it is over 100 km away. pic.twitter.com/poOVWaOdh4 — WarTranslated (@wartranslated) September 30, 2026