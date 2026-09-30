В Русия: Ако правиш филм с подкупни милиционери, убийци и маниаци, няма пари от държавата

Филми за маниаци, серийни убийци и руски служители на реда, които приемат подкупи или извършват престъпления, вече няма да получават държавно финансиране. Това съобщи известният руски бизнес ежедневник "Комерсант". Причината - когато са представяни в негативна светлина в изкуството, руските правоохранителни органи губят доверието на руснаците и в реалния живот.

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"Нашите източници уточниха, че това се отнася за всякакви сценарии, в които представители на Министерството на вътрешните работи (МВР), Федералната служба за сигурност (ФСБ), Следствения комитет или прокуратурата приемат подкупи или участват в престъпни схеми. Мярката се отнася и за проекти за маниаци и серийни убийци", се посочва в изданието.

Представители на Министерството на културата на Руската федерация и Института за развитие на интернет в Русия (ИРИ) досега устно са предали тази позиция на Асоциацията на филмовите и телевизионни продуценти. "Всички продуценти знаят това. Ако правилото бъде нарушено, следващият проект няма да получи държавно финансиране. Това се отнася главно за пълнометражните филми. Ситуацията със сериалите на платформите е по-лесна" казва източник на вестника в едно от руските киностудиа.

"Комерсант" отбелязва, че държавната подкрепа за филмово производство в Русия през 2025 година се е увеличила с 26%, достигайки 39,7 милиарда рубли. Броят на изданията, създадени с подкрепата на държавни средства, се е увеличил с една трета, до 40 проекта. В бюджета за 2026 година държавната подкрепа за производство на руско съдържание се е увеличила само с 2%.

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Източник: "Комерсант"