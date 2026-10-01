Окончателно: Прокурорският син остава за постоянно зад решетките

Васил Михайлов, по-известен като "прокурорския син", остава за постоянно в ареста. Това реши Софийският апелативен съд, като потвърди определението на Окръжния съд – Кюстендил. Решението е окончателно. Той ще изтърпява мярката за неотклонение, докато излежава остатъка от присъдата си в затвора в Самораново. Първоначално мярката му за неотклонение беше разгледана от съда в Кюстендил заради издадена от Гърция европейска заповед за арест (ЕЗА), с която се иска той да бъде задържан.

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Адвокат Ивайло Юруков посочи пред съда, че Окръжният съд – Кюстендил е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“ заради европейска заповед за арест от Гърция. Според гръцките закони престъпленията, за които го обвиняват, са тежки и той може да бъде осъден на доживотен затвор. Въпреки това в европейска заповед за арест няма никакви документи, подкрепящи твърдението, че Михайлов е виновен.

Адвокат Юруков посочи още, че няма опасност Михайлов да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Според прокурор Росица Слабакова постоянният арест е най-адекватната мярка за неотклонение заради историята на Михайлов. Тя посочи, че той е обвиняем по няколко дела, като едно от тях е за жесток побой. Също така той се е укривал повече от девет месеца.

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В последната си дума пред съда Михайлов посочи, че няма какво да каже. В началото на заседанието той заяви, че ще остане с качулка в залата, защото е с променен външен вид и не иска да бъде сниман. Под якето му се виждаше дълга брада.

В края на заседанието съдът му наложи глоба от 250 евро, затова че не си е свалил качулката.