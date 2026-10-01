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"Не Иран, а Русия": Тръмп отново обвини украинските удари за цените на дизела (ВИДЕО)

01 октомври 2026, 1:01 часа 646 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Не Иран, а Русия": Тръмп отново обвини украинските удари за цените на дизела (ВИДЕО)

Цената на дизела наистина е засегната по-сериозно, но не от Близкия изток, а от онова, което се случва в Русия. Тези дизелови рафинерии се унищожават с доста тревожен темп. Ако това не се случваше, нямаше да имаме проблем с дизела. Това заяви американският президент Доналд Тръмп.

Така той отново отхвърли обвиненията, че цените на горивата са високи заради войната в Иран и блокирането на Ормузкия проток. Вместо това, Тръмп за пореден път обяви за виновна Украйна, която систематично изважда от строя руските рафинерии.

Американският президент обяви, че все още не е взел решение дали ще забрани износа на петрол от САЩ.

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Тръмп обаче продължи с твърденията си, че САЩ контролират Ормузкия проток. „Буквално управляваме Ормузкия проток. Имаме пълен контрол. Предполагам, че това винаги е подлежи на промяна, нали знаете, ако те пуснат една мина…“, уточни той.

Тръмп не пропусна да заплаши отново Иран с пълно унищожение. На въпрос как се постига споразумение с хора, които той неколкократно окачестви като „луди“, той отговори: “Може би ги взривявате. Трябва да вземем това решение. Или ги взривяваме, или постигаме споразумение. Времето наближава. Това ще приключи много скоро“.

„Имаме най-добрата икономика навсякъде по света. Няма икономика като нашата. Единственото, което нямаме, е добър публичен имидж. Изглежда не успяваме да предадем посланието“, заяви още той.

Американският президент сравни войната в Ирак с тази срещу Иран. „Загубихме 18 души срещу Иран. Ако погледнете Ирак, там загубихме 4500 души“, обясни Тръмп, като потвърди, че и последният войник вече се изтегля от Ирак.

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Доналд Тръмп дизел цени на горивата война Украйна война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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