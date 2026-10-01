"Не Иран, а Русия": Тръмп отново обвини украинските удари за цените на дизела (ВИДЕО)

Цената на дизела наистина е засегната по-сериозно, но не от Близкия изток, а от онова, което се случва в Русия. Тези дизелови рафинерии се унищожават с доста тревожен темп. Ако това не се случваше, нямаше да имаме проблем с дизела. Това заяви американският президент Доналд Тръмп.
Trump on Russia:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2026
Diesel is really hurt much more, not by the Middle East, but by what’s going on in Russia.
Those diesel refineries are being knocked out at a pretty alarming rate.
If that didn’t happen, we wouldn’t have a diesel problem. pic.twitter.com/vpSCPKVv4P
Така той отново отхвърли обвиненията, че цените на горивата са високи заради войната в Иран и блокирането на Ормузкия проток. Вместо това, Тръмп за пореден път обяви за виновна Украйна, която систематично изважда от строя руските рафинерии.
Американският президент обяви, че все още не е взел решение дали ще забрани износа на петрол от САЩ.
Q: Have you decided to ban diesel exports?— Clash Report (@clashreport) September 30, 2026
Trump: I’m thinking about it. pic.twitter.com/46OYqpiRo7
Тръмп обаче продължи с твърденията си, че САЩ контролират Ормузкия проток. „Буквално управляваме Ормузкия проток. Имаме пълен контрол. Предполагам, че това винаги е подлежи на промяна, нали знаете, ако те пуснат една мина…“, уточни той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2026
We’re literally running the Strait of Hormuz. We have total control. I guess that’s always subject to change, you know, if they drop one mine… pic.twitter.com/rsqMUZQ7by
Тръмп не пропусна да заплаши отново Иран с пълно унищожение. На въпрос как се постига споразумение с хора, които той неколкократно окачестви като „луди“, той отговори: “Може би ги взривявате. Трябва да вземем това решение. Или ги взривяваме, или постигаме споразумение. Времето наближава. Това ще приключи много скоро“.
Q: You describe the Iranians as crazy. How do you get a deal done with crazy people?— Clash Report (@clashreport) September 30, 2026
Trump: Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up or make a deal. The time is coming. It's gonna end very soon. pic.twitter.com/clzdx3jYvL
„Имаме най-добрата икономика навсякъде по света. Няма икономика като нашата. Единственото, което нямаме, е добър публичен имидж. Изглежда не успяваме да предадем посланието“, заяви още той.
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2026
We have the best economy anywhere in the world. There’s no economy like this economy. The only thing we don’t have is good public relations. We don’t seem to be able to get the word across. pic.twitter.com/J67yXvNwEL
Американският президент сравни войната в Ирак с тази срещу Иран. „Загубихме 18 души срещу Иран. Ако погледнете Ирак, там загубихме 4500 души“, обясни Тръмп, като потвърди, че и последният войник вече се изтегля от Ирак.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2026
We lost 18 people against Iran. If you look at Iraq, we lost 4,500 people. pic.twitter.com/hD9ZJcpOMf