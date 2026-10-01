За пръв път от 100 години: Украйна напълно спря производството на стомана

Украйна напълно спря производството на стомана за пръв път от 100 години насам. Дотук се стигна след руски удари, които извадиха от строя най-големите металургични предприятия на страната. По-специално „Запорожстал“ спря дейността си за неопределено време след четири атаки през август и септември. По завода бяха изстреляни общо 17 ракети: загинаха осем служители, а още 31 бяха ранени. На 25 септември „АрселорМитал Кривой Рог“ обяви спиране на дейността. Заводът не можеше да работи след пет седмици на удари. Там загинаха петима служители.

"Украйна вече няма стоманодобивна промишленост"

"Украйна вече няма стоманодобивна промишленост". Думите са на един от ръководителите на "Метинвест", която управлява две от трите най-големи украински предприятия за производство на стомана в лицето на "Запорожстал" и "Каметстал". Това е цитат от материал на Financial Times.

Защо е така - защото Русия с балистичните си ракети вече е съсипала трите най-големи украински предприятия в стоманодобивната промишленост: "Запорожстал", "Каметстал" и завода на "Арселор Митал" в Кривой Рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски. Руските ракети са били насочвани в серия от удари по ключови мощности на заводите, включително доменните пещи.

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Преди пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, промишленият сектор на стоманата в Украйна е давал 7% от украинския БВП и 15% от украинския износ зад граница. Сега числата са практически нула. В трите изброени по-горе предприятия са работили над 15 000 души, а продукцията е била над 21 млн. тона - 90% от това, което Украйна е произвеждала като стоманени изделия. През 2025 година тя вече е паднала до 7,4 млн. тона, а през август тази година спадът е 57% спрямо нивото от 2025 година! Като се добавят и ограниченията от Европа, съдбата на тази промишленост е повече от черна.

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Преди мащабната война металургията и добивът на полезни изкопаеми съставляваха около 10% от БВП на Украйна и една трета от износа й. Стотици хиляди хора работеха в тази индустрия и свързаните с нея сектори. Затварянето на заводите ще удари по местните бюджети, за които данъците от металургичните предприятия съставляваха между 30 и 70% от приходите. Спирането на производството създава и проблеми за отбраната и възстановяването на Украйна.

Стоманата е необходима за военна техника, убежища и ремонт на разрушени сгради. Щетите по железопътните линии и пристанищата усложнява също така транспорта и износа на останалите продукти.