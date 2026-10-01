Три дрона за ден в Молдова, докато Русия тероризира Украйна - единият се е разбил и взривил (ВИДЕО)

На 30 септември дронове навлязоха във въздушното пространство на Молдова на три пъти, докато Русия провеждаше целодневна атака срещу Украйна през нощта и до следобеда на деня. Първият инцидент се случи около 5:43 ч. местно време, съобщи Министерството на отбраната в Кишинев. Дрон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова, разбил се е в близост до село Хирбоват в централния район Анении Нои и е експлодирал. Според предварителна информация няма данни за ранени в резултат на взрива. Екипи на молдовската полиция и армия се отправиха към мястото, за да го огледат.

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Няколко часа по-късно Молдова обяви, че е затворила въздушното пространство в северните и централните си райони поради прелитането на безпилотен летателен апарат над територията на страната в 10:26 ч. Дронът беше засечен в село Лунга в окръг Дубасари, разположен в отцепническия регион с руско военно присъствие Приднестровие.

Третият инцидент беше отчетен в 20:45 ч. местно време, когато неизвестен обект пресече границата с Молдова от украинската област Виница. Обектът отново прелетя над Приднестровието, преди да се насочи към молдовския район Резина и накрая да изчезне от системите за наблюдение.

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Дронове близо и до Румъния

Съседна Румъния също реагира на заплахите от дронове на фона на масирания руски удар срещу Украйна на 30 септември.

Министерството на отбраната в Букурещ съобщи, че през нощта на 29 срещу 30 септември радарните му системи са засекли въздушна цел източно от Измаил - украинско пристанище на река Дунав, в Одеска област, и че два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили, разположени в северната ни съседка, са излетели в готовност като предпазна мярка.

Снимка: Getty Images

Министерството заяви, че нито един обект не е навлязъл във въздушното пространство на Румъния.

През нощта на 29 срещу 30 септември Русия атакува региони в цяла Украйна със 188 дрона, 86 от които с реактивни двигатели, както и с ракети „Циркон“, „Оникс“ и „Искандер“, според Украинските военновъздушни сили. Те съобщиха, че са свалили или неутрализирали пет ракети и 155 дрона.

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Предишните подобни случаи в Румъния и Молдова

На 24 септември през нощта в Румъния и Молдова се разбиха дронове, за които се подозира, че са руски, на фона на продължителна масова атака с безпилотни апарати и ракети срещу Украйна.

Молдовската полиция съобщи тогава, че в района Флорещи е бил открит дрон с „характерни елементи от типа „Гербер“, използван от Руската федерация“.

На 16 август изтребители на НАТО свалиха дрон, за който се подозира, че е руски, който е нарушил румънското въздушно пространство близо до границата с Молдова, потвърди румънският министър на отбраната Раду Мируца.

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Ден по-късно, на 17 август, руска крилата ракета - тип баражиращ боеприпас "Бандерол" - е навлязла във въздушното пространство на Молдова по време на руска атака срещу Одеса, преди да се разбие в царевична нива на около 3 километра от село Талмаз в окръг Стефан Вода, припомня Kyiv Independent.