Анди Бърнам обвини Иран в заговора срещу военната база "Феърфорд"

Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че има "сериозни индикации", че Иран е замесен в предполагаемия терористичен заговор срещу базата на Кралските военновъздушни сили във Феърфорд, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА. Великобритания работи в тясно взаимодействие със САЩ, а властите държат ситуацията "под възможно най-строг контрол", настоя премиерът, след като американският лидер Доналд Тръмп разкритикува решението заподозрените по случая да бъдат освободени. Още: Британската полиция с нова информация за предполагаемия заговор срещу военната база "Феърфорд"

Какво се случи във "Феърфорд"?

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Петима британски граждани на около 25-годишна възраст бяха арестувани по подозрение в незаконно притежание на експлозиви и тероризъм. Те бяха задържани в края на миналата седмица в района на базата, а в понеделник бяха пуснати под гаранция.

Обектът в Глостършир се използва в последните месеци от бомбардировъчната авиация на САЩ, след като премиерът Киър Стармър разреши на Вашингтон да използва британските бази за "отбранителни" удари срещу Техеран във войната в Близкия изток.

Полицията за борба с тероризма съобщи, че е иззела неуточнено количество бензин от мястото, но в паркираните край авиобазата микробуси, които са станали причина за тревогата за сигурността, не са открити взривни устройства.

Помолен да коментира случая в серия от телевизионни интервюта вчера, Бърнам посочи: "Има сериозни индикации, че Иран е замесен в станалото в края на миналата седмица край базата на КВВС Феърфорд, но разследването на полицията продължава". Бърнам определи разследването като "сложно".

Помолен да коментира разочарованието на Тръмп, че заподозрените са били освободени, той заяви пред Би Би Си, че "властите държат (ситуацията) под възможно най-строг контрол. Мога да ви уверя в това".

В друго интервю, този път за "Скай нюз", британският лидер заяви, че ако се наложи, "няма да се поколебае ни най-малко" да свика парламента заради случая. По-рано през седмицата под председателството на премиера се състоя заседание на Правителствения комитет за извънредни ситуации (КОБРА). То бе свикано на фона на конференция на управляващата Лейбъристка партия.

Във вторник държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза в телевизионно интервю, че в предполагаемия заговор "безусловно има пръст и чуждестранен субект", но отказа да даде повече подробности.

Ръководителят на британската полиция за борба с тероризма заместник-комисар Лорънс Тейлър каза във вторник, че органите на реда са реагирали на инцидента в ранните часове на неделния ден, "след като е постъпил определен набор от сведения".

По думите му петимата заподозрени, освободени под гаранция, "остават подследствени и трябва да спазват (гаранцията) при много строги условия".

Животът за местните жители, живеещи край базата "Феърфорд" на КВВС в Глостършир, постепенно започна да се връща към нормалното, след като във вторник десетки от тях, които бяха евакуирани заради случая, получиха позволение отново да се приберат по домовете си.

Тейлър добави, че станалото е притеснително за много хора, и добави, че "допълнителна роля за това са изиграли коментарите, на които ставаме свидетели в международен план".

Спекулациите дали Иран е замесен по някакъв начин, включително чрез използване на проксита, които да извършват престъпления на британска земя, продължават.

Както се твърди, възможното участие на Техеран е една от версиите, по които се движи разследването, тъй като във Великобритания вече има прецеденти с подобни действия от страна на Ислямската република, отбелязва Пи Ей Мидия.

Посолството на Иран в Лондон обаче отрече всякаква замесеност в събитията в Глостършир.

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