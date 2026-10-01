Стана ясно какво е вбесило Кристиано Роналдо, за да напусне Португалия

Кристиано Роналдо сензационно напусна лагера на Португалия в Копенхаген, а зад решението му стои ескалиралото напрежение около статута му в националния отбор. Самият капитан на "мореплавателите" потвърди, че е взел решението след пресконференцията на селекционера Жорже Жезус и последвал разговор с президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса. Роналдо обаче остави голямата загадка за по-късно, като обеща "своевременно" да разкрие истината за причините, довели до напускането му.

Репликата на Жорже Жезус, която ядоса Кристиано

Напрежението се натрупва още след победата на Португалия с 2:1 над Норвегия, когато Роналдо остана неизползвана резерва. След срещата той не се присъедини към съотборниците си при поздрава към феновете, а в следващите дни пропусна тренировките на тима. Първоначално от федерацията обясниха, че нападателят изпълнява индивидуална програма.

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В Копенхаген обаче Жезус даде ясно да се разбере, че Роналдо няма гарантирано място сред титулярите и че в предстоящия мач срещу Дания се очаква Гонсало Рамош да започне. "По принцип Гонсало Рамош ще играе. Не знам дали Роналдо ще играе, или не. Ако ми трябва, ще играе, ако не ми трябва, няма. Статутът не дава право на играчите да бъдат отделяни от другите", заяви Жезус.

Той беше още по-категоричен относно властта си в отбора: "Аз съм този, който решава. Те го знаят. Тези, които са работили с мен, го знаят, всички го знаят, дори президентите го знаят. В клуба президентът е главен, в отбора аз съм главен."

Именно тези думи са разгневили Роналдо, както и това, че Жезус разкри още преди мача с Дания, че ще заложи на Гонзало Рамош сред титулярите, а не на капитана на "мореплавателите". Самият Роналдо обеща да разкрие "истината" за напускането на португалския лагер, като все още не е ясно дали окончателно напуска с националния отбор.

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