Рафа Камара призна за заплахата от Никола Цолов: "Беше много силен и бърз, но това не беше достатъчно"

Основният конкурент на Никола Цолов за титлата - Рафаел Камара, спечели второто състезание в Баку и с това за първи път през сезона завърши състезателния уикенд като лидер в шампионата във Формула 2. Пилотът на Инвикта Рейсинг прекара няколко силни дни в Азербайджан, като се класира в първата петица и на двете състезания, преди да завърши четвърти в първото състезание след оспорвана битка до финалната линия с Ноел Леон. Този резултат в петък следобед изведе Камара начело в шампионата с една точка пред Никола Цолов, а в събота сутринта той увеличи преднината си до седем точки.

Рафаел Камара коментира шансовете си за титлата във Формула 2

Бразилският пилот пресече финалната линия втори, но спечели една позиция, след като влезе в сила петсекундното наказание на Александър Дън. Това означава, че Камара напуска състезателния уикенд начело в класирането преди състезанието в Лусаил, но той не приема нищо за даденост. След края на надпреварата в азербайджанската столица той заяви: "Чувството е хубаво. За първи път през целия сезон водя в това първенство и беше добре да спечеля състезанието, за да увелича преднината си. Знаем, че все още имаме дълъг път пред нас, но ще продължим да работим усилено, за да сме сигурни, че сме готови за всеки възможен сценарий оттук нататък."

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Камара финишира пред съперника си за титлата Никола Цолов, след като двамата приложиха една и съща стратегия. Тъй като Ритомо Мията спря на пистата, много пилоти, включително и водачът Дън, предпочетоха да направят задължителния си питстоп, предвиждайки появата на виртуален сейфти кар. Камара предпочете да остане на пистата, както направи и когато беше подаден сигнал за втори VSC, след като Тасанапол Интрапувасак спря настрани от пътя. Бразилецът влезе в бокса, след като състезателните условия се възстановиха, и двамата претенденти за титлата спечелиха предимство пред съперниците си, въпреки че Камара призна, че в този момент не е бил убеден, че това е било правилното решение.

Камара за битката с Цолов в Баку:

Докато се опитваше да изпревари Дън, Камара беше принуден да се защитава и от настъпващия Цолов в последните етапи. Членът на Академията на пилотите на Ферари разкри какво е мислил, докато съперникът му от Кампос Рейсинг се приближаваше: "Видях, че Никола идва и беше бърз. За щастие, това просто не беше достатъчно, за да ни изпревари. Изглеждаше много силен. Също така Алекс се справяше добре. Знаех, че той има наказание от пет секунди, затова бях наясно, че всъщност мога да изчакам малко, да видя как се развиват нещата и да опитам отново. Наистина се постарах в края, но просто не беше достатъчно, за да се задържа. Но въпреки това имах малко късмет - той финишира втори, а ние спечелихме победата. Така че за шампионата това беше много добре."

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