Русия незабавно да върне отвлечените украински деца: ООН прие резолюция, България подкрепи

Общото събрание на ООН с голямо мнозинство поиска от Русия незабавно и безусловно да върне всички украински деца, които са били насилствено преместени или депортирани от началото на войната. Проектът за резолюция по време на извънредната специална сесия на 3 декември беше одобрен с 91 гласа „за“, 12 „против“ и 57 „въздържали се“, надхвърляйки необходимото мнозинство от две трети от присъстващите и гласували членове. България даде своя глас "за".

The UN General Assembly has adopted a resolution calling on Russia to immediately return all Ukrainian children unlawfully taken during the war. The vote was 91 in favor, 12 against, and 57 abstentions. Countries voting against include Russia, Belarus, Iran, Cuba and others.… pic.twitter.com/rk1yWasOep — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 4, 2025

Резолюцията изразява дълбока загриженост за съдбата на украинските деца, разделени от семействата си от 2014 г. насам – когато Москва анексира Крим – включително тези, преместени в окупираната украинска територия, и тези, депортирани в Русия. Тя описва тези действия като нарушения на Женевските конвенции, които забраняват насилственото преместване или депортиране на защитени лица от окупирана територия.

Руският диктатор Владимир Путин и комисарят по правата на децата при президента на Руската федерация Мария Лвова-Белова са с издадени заповеди за арест от Международния наказателен съд (МНС) от март 2023 г. заради незаконно и систематично отвличане на украински деца.

ООН призовава Русия да спре всякакви подобни практики

Документът „изисква от Руската федерация да осигури незабавното, безопасно и безусловно връщане на всички украински деца, които са били принудително преместени или депортирани“, и призовава Москва да прекрати всякакви по-нататъшни практики на депортиране, отделяне от семействата, промяна на гражданството, осиновяване или настаняване в приемни семейства и индоктринация.

Текстът призовава също така генералния секретар на ООН да засили "добрите си услуги", включително чрез своя специален представител за децата и въоръжените конфликти, да координира действията на ООН, да си сътрудничи с Русия за проследяване на отведените лица и да осигури достъп на международни наблюдателни и хуманитарни организации.

Документът изразява също така подкрепа за международните инициативи за осигуряване на бързото връщане на украинските деца и за тяхната рехабилитация и реинтеграция, включително достъп до здравни грижи, психосоциална подкрепа и образование.

Снимка: Getty Images

Отвлечени с оръжие

При откриването на срещата председателят на Общото събрание Аналена Бербок - бившият външен министър на Германия - описа изпитанията, пред които са изправени украинските деца, отведени от домовете си. „Представете си, че сте 16-годишен тийнейджър, който си живее живота (…) и изведнъж войници, въоръжени с автоматични оръжия и с маски, за да скрият лицата си, нахлуват в дома ви“, каза тя. „Те ви карат да се качите в колата им и ви отвеждат в неизвестна посока, а вие се озовавате в кошмар, в който сте заклещен в продължение на месеци, с друго име".

Тя подчерта, че международното право е недвусмислено. „Следователно това, на което сме свидетели, не е просто трагедия на някои деца, а нарушение на международното право“, каза Бербок, цитирайки член 49 от Четвъртата женевска конвенция.

Въпрос на човечност

При представянето на проекта украинският заместник-министър на външните работи Мариана Беца заяви, че текстът „не е за политика... а за човечност“. Във времето на агресивната война на Русия, каза тя, деца са били убити, ранени, изнасилвани, отделени от семействата си и депортирани.

„Не е възможно някой да разглежда децата като трофеи от войната“, каза още зам.-министърът и добави, че най-малко 20 000 украински деца са били депортирани в Русия. „Никое дете не трябва да бъде отделено от семейството си“, подчерта тя.

Русия нарече думите "цинична лъжа"

Русия отхвърли резолюцията като политически мотивирана. Посланик Мария Заболоцкая, заместник-постоянен представител на Москва в ООН, заяви, че срещата противоречи на усилията за мир, и описа резолюцията като „особено цинична лъжа“.

Тя настоя, че Москва остава отворена за сътрудничество по въпросите, свързани с децата, и призова всички държави да се противопоставят на текста. „Всеки глас „за“ резолюцията е подкрепа за лъжи, война и конфронтация“, заяви Заболоцкая, отричайки очевидното.

Чрез резолюцията Общото събрание реши също така да преустанови временно извънредната си специална сесия, като упълномощи председателя на Общото събрание да я свика отново по искане на държавите членки, става ясно от сайта на ООН.

