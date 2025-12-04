Русия праща украински деца във военни лагери в КНДР (СНИМКА)

Русия е изпратила украински деца във военни лагери в Северна Корея. Това съобщи Екатерина Рашевская, експерт в регионалния център за правата на човека в изявление по време на изслушване в Сената на САЩ, съобщи РБК-Украйна. По думите ѝ са документирани 165 военни лагера, в които украинските деца са милитаризирани и русифицирани. Те действат както в окупираните територии, така и в самата Русия и Беларус, и дори в Северна Корея.

Рашевская сподели снимка на 12-годишния Михаил от временно окупираната територия на Донецка област и 16-годишната Лиза от Симферопол, които са изпратени в лагер в Северна Корея, на 9000 километра от дома им. "В този лагер децата се учат да унищожават „японски милитаристи“ и се срещат с корейски ветерани", разказа активистката за правата на човека.

Депортиране на украински деца

Припомняме, че според комисаря по правата на човека на Върховната рада Дмитро Лубинец, от началото на пълномащабната инвазия Русия е депортирала над 19 500 деца от Украйна, които се изпращат в Русия и Беларус. До момента Украйна е успяла да върне над 1600 деца от Русия. Депортирането на украински деца е причината Международният наказателен съд в Хага да издаде заповед за арест на руския диктатор Владимир Путин и детският омбудсман Мария Львова-Белова.

