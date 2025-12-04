Медведев: Ако конфискувате руските активи, може да сметнем това за повод за война

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че ако ЕС конфискува замразените руски активи, Москва може да сметне това за повод за война.

"Ако обезумелият Европейски съюз все пак се опита да открадне замразените в Белгия руски активи, отпускайки така наречения репарационен кредит, то тези действия биха могли да се квалифицират в международното право като особен род казус бели с всички произтичащи от това последствия за Брюксел и отделните страни от ЕС", написа Медведев в телеграм канала си тази сутрин.

Още: Белгийският премиер: Русия няма да загуби в Украйна, това е илюзия. Ще направя всичко, за да не дам активите ѝ

ЕК вчера предложи безпрецедентното използване на руски авоари или международни заеми, за да се съберат 90 милиарда евро за Украйна с цел финансиране на основните ѝ военни нужди, отбелязва Ройтерс.

Още: ЕЦБ отказа да гарантира заем от 140 милиарда евро за Украйна: The Financial Times