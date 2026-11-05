Тръмп загуби изборите и петролът поевтиня с 9 долара за една нощ, тенденцията се запазва и днес

Цените на петрола паднаха за четвърти пореден ден в четвъртък, 5 ноември, на фона на очакванията, че загубите, които Републиканската партия на американския президент Доналд Тръмп претърпя на изборите за Конгреса, може да намалят риска от по-нататъшна ескалация на войната на САЩ и Израел срещу Иран. На 3 ноември цената на европейския сорт "Брент" затвори при 103,6 долара, а само ден по-късно, след като резултатите от изборите станаха ясни, цената вече беше 94,62 долара за барел. Американският сорт WTI пък падна от 96,09 долара до 88,12 долара за същия период.

Днес тенденцията не само се запазва, а се и задълбочава, показват данните в реално време.

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Цените

Фючърсите на сорта „Брент“ спаднаха с 97 цента до 93,65 долара за барел в началото на азиатската търговия. Около 9:15 ч. българско време се търгуват за 94,24 долара.

Фючърсите на американския суров петрол WTI отбелязаха понижение от 1,14 долара до 86,98 долара в началото на търговията, а към 9:15 ч. наше време се търгуват за 87,16 долара.

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От последния ден на август WTI не е слизал толкова ниско. Същото важи и за "Брент". И двата референтни индекса се сринаха с повече от 8% през предходната сесия.

Тръмп може да търси край на войната с Иран след изборната загуба

Тръмп, изправен пред бъдещ демократичен Конгрес, способен да ограничи военните му възможности, сега има по-голям стимул да потърси споразумение с Иран, заявиха в сряда два източника, близки до правителствените кръгове в Персийския залив, цитирани от CNBC. Пълномащабна атака срещу Иран вече изглежда по-малко вероятна, казаха те, след като демократите спечелиха и двете камари на междинните избори - Камарата на представителите (долната) и Сената (горната).

Решаването на конфликта би могло да възстанови доставките на петрол от Близкия изток, засегнати от войната, макар че анализаторите предупреждават, че пътят напред остава несигурен.

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Снимка: Getty Images

„Пазарите оценяват влиянието на междинните избори върху следващите стъпки на Доналд Тръмп във връзка с войната с Иран, като отразяват в цените по-голяма вероятност за приключване на конфликта“, заяви Джун Го, старши петролен анализатор в Sparta Commodities. „Въпреки това предстои по-голяма волатилност, тъй като пътят към пълноценна дипломация за прекратяване на войната все още е изпълнен с много неизвестни, а глобалните стратегически резерви са на изчерпване".

Според анализатори доставките на суров петрол през Ормузкия проток - ключовият воден път за по-голямата част от доставките на петрол от Персийския залив - са се възстановили до нива, близки до предвоенните, макар и при по-високи разходи.

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Възобновяването на доставките от Персийския залив е върнало световния пазар на петрол към състояние на излишък след месеци на прекъсвания, причинени от войната, се посочва в доклад на JPMorgan от сряда. JPMorgan оценява, че през септември пазарът е достигнал излишък от 1,1 милиона барела на ден, като през октомври той се е увеличил до 1,4 милиона барела на ден - това почти съответства на миналогодишната средна стойност от 1,3 милиона барела на ден.

Рязкото понижение може да е кратко

Все пак рязкото понижение на цените на петрола може да се окаже краткотрайно.

„Краткият отговор е „не““, казва Мукеш Сахдев, главен изпълнителен директор на енергийната консултантска фирма XAnalysts, когато е бил попитан дали цените вероятно ще останат по-ниски след изборите в САЩ.

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Сахдев посочва, че геополитическите рискове остават трудни за прогнозиране, и отбелязва, че новоизбраният Конгрес ще встъпи в длъжност едва през януари 2027 г., което означава, че политическите възможности на САЩ не са се променили незабавно.

Той отбелязва също, че търговските запаси от петрол в големите страни потребителки са близо до най-ниските си нива за последните 15 години, и заяви, че Иран може да излезе от изборите в САЩ с по-голяма решителност.

Запасите от суров петрол, бензин и дестилати в САЩ са спаднали миналата седмица, защото търсенето достигна най-високото си ниво за последната година, съобщи в сряда Агенцията за енергийна информация на Щатите.