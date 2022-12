Не ни е нужно разрешение от ООН: В Литва разрушават най-големия си мемориал на съветските войници (СНИМКИ)

Кметът на града отбелязва, че паметникът, състоящ се от шест гранитни стели, ще бъде демонтиран с всички предпазни мерки, за да не бъде повреден. Предвижда се работата да приключи след няколко седмици.

Литовските власти планираха да извършат демонтажа още преди 1 ноември тази година, но няколко литовски граждани, определящи се като етнически руснаци, подадоха оплакване до Комитета по правата на човека на ООН, че решението на градските власти нарушава правата им като малцинство. От ООН поставиха мемориала под своя временна защита и призоваха общината да се въздържа от разрушаване.

ОЩЕ: Киев за военната тактика на руснаците: Тези идиоти ще ни доведат до победа

Правосъдният министър на Литва Евелина Доброволска обаче заяви, че Литва ще обжалва решението на ООН, тъй като организацията е била подведена. Кметът на Вилнюс също подчерта, че разрушаването на паметника ще започне през ноември, въпреки препоръките на комисията.

„Има общинско решение и не ни трябват никакви други разрешителни. Ако някой все още си мисли, че ООН е някакъв псевдосъветски съюз, от който уж трябва да поискаме разрешение, то той греши", казва кметът на Вилнюс.

Според него обжалването пред международната организация е просто един неуспешен опит да се "направи някаква бъркотия".

ОЩЕ: Литва: Блокирането от Унгария на помощта за Украйна е неморално

Demolition of the largest memorial to Soviet soldiers in Lithuania at the Antakalnis cemetery begins in Vilnius pic.twitter.com/ykj0PiDjbH