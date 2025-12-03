Войната в Украйна:

Необичаен инцидент на АМ "Тракия": Камион разпиля химически тоалетни

03 декември 2025, 11:23 часа 201 прочитания 0 коментара
Необичаен инцидент на АМ "Тракия": Камион разпиля химически тоалетни

На необичайна гледка станаха шофьори, пътуващи по магистрала "Тракия" в посока София тази сутрин. Камион разпиля товара си – химически тоалетни, преди входа на столицата. Мобилните WC кабинки се стовариха в аварийната лента в района на отбивката за Равно поле.

ОЩЕ: Хаос на АМ "Тракия": Задръстване блокира движението

За щастие при инцидента не се е стигнало до катастрофа, няма и пострадали. Още по-радостен е фактът, че кабинките са нови и неупотребявани.

Шофьорът на камиона веднага е отбил и започнал да събира изпадналия товар от шосето, съобщи БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Магистрала Тракия инцидент
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес