На 43 и очаква трето дете: Сиена Милър разкри бременността си със стил (ВИДЕО)

Едно е просто да обявиш бременността си, а съвсем друго - да го направиш по изключително стилен начин. А актрисата Сиена Милър не разочарова на тазгодишните Fashion Awards, проведени в лондонската сграда Royal Albert Hall и представени от Pandora. Звездата от "Anatomy of a Scandal" използва най-голямата нощ на модната индустрия, за да покаже наедрялото си коремче и така да обяви, че очаква третото си дете.

Снимка: Getty Images

"Забравете възрастта"

За наградите 43-годишната Милър избра дълга прозрачна бяла рокля на "Givenchy", която по естествен и небрежен начин подчертаваше коремчето ѝ – знак за характерния ѝ и обичан от мнозина стил. Косата ѝ беше пусната на "плажни" руси вълни, допълнена от големи полилейни обеци и металически маникюр.

Снимка: Getty Images

Милър, която отглежда по-голямата си дъщеря Марлоу заедно с бившия си партньор, актьора Том Стъридж, сподели пред "ELLE UK" за решението си да замрази свои яйцеклетки, когато навършила 40. Тя разказва, че е чувствала под "натиск" относно "деца, дали трябва да има и защо няма". "Биологията е невероятно жестока към жените през това десетилетие – това е същността, поне така беше за мен. После станах на 40 и замразих яйцеклетки.", споделя актрисата. Тя била "толкова фокусирана върху нуждата" да има още едно дете, а сега с вълнение се радва, че това ще се случи скоро. "Тази екзистенциална заплаха изчезна."

Тя също така е говорила за това как в 40-те си години се е превърнала в по-добра майка и колко силно полово обвързан е разговорът за възрастта и родителството.

По-рано тази година тя обясни пред "ELLE", че няма нищо лошо в това да имаш деца, когато си над 40 години, "ако тялото ти е способно на това". Актрисата дори се определя като "по-добра майка" в сегашната си възраст. С коментара си тя подчертава, че за всеки си има точното време и дори дава пример с "Ал Пачино и Роберт де Ниро, които имат деца в 80-те си". "Забрави за възрастта си! Тя е без значение. Абсолютно без значение.", казва Милър.

