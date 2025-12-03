Войната в Украйна:

Босът на Ботев Пловдив захапа Крушарски: Човекът от Говедаре още си мисли, че всички трябва да играят по неговата свирка!

03 декември 2025, 11:19 часа 220 прочитания 0 коментара
Босът на Ботев Пловдив захапа Крушарски: Човекът от Говедаре още си мисли, че всички трябва да играят по неговата свирка!

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов за пореден път атакува собственика на градския съперник Локомотив – Христо Крушарски. Строителният предприемач използва социалните мрежи, за да захапе боса на „смърфовете“ като заяви, че „човекът от Говедаре още си мисли, че ще реди класирането в Efbet лигата и че всички трябва да играят по неговата свирка“.

Илиян Филипов излезе с пост в социалните мрежи

Според Илиян Филипов Крушарски е звънял на треньора на Арда Александър Тунчев, за да го инструктира, че кърджалийци на всяка цена трябва да победят Ботев в мача помежду им. Двубоят се игра вчера, 2 декември като завърши при резултат 0:0. Шефът на „канарчетата“ изрази задоволството си, че това не се е случило и неговият отбор е развалил празника в село Говедаре.

Днес развалихме празника в село Говедаре. Случайно се дочу, че един „футболен бос“ е звъннал на треньора на Арда -...

Posted by Илиян Филипов on Tuesday, December 2, 2025

„Е, г-н ракетчик...не ви се получи“

„Днес развалихме празника в село Говедаре. Случайно се дочу, че един „футболен бос“ е звъннал на треньора на Арда – Тунчев, за да го инструктира как трябвало на всяка цена да победи Ботев в днешния мач. Явно като бивш работодател, човекът от Говедаре още си мисли, че ще реди класирането в Efbet лигата и че всички трябва да играят по неговата свирка. Е, г-н ракетчик… не ви се получи. Съжалявам“, написа Илиян Филипов.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Даниел Наумов спря Арда и донесе точка на Херо в труден мач в Кърджали

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Христо Крушарски Първа лига Илиян Филипов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес