Босът на Ботев Пловдив захапа Крушарски: Човекът от Говедаре още си мисли, че всички трябва да играят по неговата свирка!

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов за пореден път атакува собственика на градския съперник Локомотив – Христо Крушарски. Строителният предприемач използва социалните мрежи, за да захапе боса на „смърфовете“ като заяви, че „човекът от Говедаре още си мисли, че ще реди класирането в Efbet лигата и че всички трябва да играят по неговата свирка“.

Илиян Филипов излезе с пост в социалните мрежи

Според Илиян Филипов Крушарски е звънял на треньора на Арда Александър Тунчев, за да го инструктира, че кърджалийци на всяка цена трябва да победят Ботев в мача помежду им. Двубоят се игра вчера, 2 декември като завърши при резултат 0:0. Шефът на „канарчетата“ изрази задоволството си, че това не се е случило и неговият отбор е развалил празника в село Говедаре.

Днес развалихме празника в село Говедаре. Случайно се дочу, че един „футболен бос“ е звъннал на треньора на Арда -... Posted by Илиян Филипов on Tuesday, December 2, 2025

„Е, г-н ракетчик...не ви се получи“

„Днес развалихме празника в село Говедаре. Случайно се дочу, че един „футболен бос“ е звъннал на треньора на Арда – Тунчев, за да го инструктира как трябвало на всяка цена да победи Ботев в днешния мач. Явно като бивш работодател, човекът от Говедаре още си мисли, че ще реди класирането в Efbet лигата и че всички трябва да играят по неговата свирка. Е, г-н ракетчик… не ви се получи. Съжалявам“, написа Илиян Филипов.

ОЩЕ: Даниел Наумов спря Арда и донесе точка на Херо в труден мач в Кърджали