Църковен празник на 4 декември: Почитаме голяма светица, спазват се редица традиции и обичаи

Утре, 4 декември, вярващите честват деня на паметта на света великомъченица Варвара. Този църковен празник се свързва с редица традиции, обичаи и забрани - ето какво трябва и не трябва да се прави утре.

Житие на св. Варвара

Света Варвара е родена през I-II век в град Илиопол (днешна Турция или Сирия, в зависимост от източниците) в богато семейство на езичника Диоскор. Известно е, че от детството си е била много красиво и умно момиче. Баща ѝ искал да я предпази от влиянието на християнството и я е заключил във висока кула. Варвара обаче приела християнската вяра и, противно на волята на баща си, не се отрекла от Христос. Тя била кръстена, запазила целомъдрието и вярата си, дори под заплахата от смърт.

Когато баща ѝ научил за вярата ѝ, той първо жестоко наказал дъщеря си, а след това лично я екзекутирал с меч. Според легендата, след екзекуцията Диоскор бил мигновено наказан с мълния, символизираща Божията справедливост. Този епизод затвърдил образа на Варвара като защитница от гръмотевици и мълнии.

Какво да не правите на 4 декември

Не бива да се кълнете - ругатните се считат за опасни, защото могат да „вкарат мълния в къщата“ или да донесат нещастие. Не можете да тъчете или шиете - тези дейности са свързани с „връзване на съдбата“. Забранено е да се предприемат дълги пътувания - денят се счита за „опасен“.

На този ден не трябва да ходите на гости и се разхождате вечер. Не се препоръчва консумацията на алкохол на празника. На този ден човек не трябва да обижда жените - това ще донесе нещастие на цялото семейство.

В деня на св. Варвара не може да се спи до късно - вярва се, че в противен случай човек ще бъде сънлив цяла година.

На този празник не може да се яде месо или да се консумират млечни продукти, тъй като продължава Рождественският пост.

Народни знаци и традиции за 4 декември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден: слънчево време - очаквайте ясна зима; мъгла или мразовита сутрин - дълга зима; ако снегът е паднал - догодина ще има много пшеница; ако има мълния или гръм - силни виелици.

4 декември е бил известен в народността като Варвара Зимовица. Този ден се е смятал за начало на активна подготовка за зимата. Също така, в някои региони денят може да се нарича „Варваров студен ден“ или просто „Варваровден“, като тези имена често са били придружени от знаци за времето и зимните приготовления.

На този ден се препоръчва посещение на църква и молитва към светицата. Молитвите към нея са за помощ за забременяване и за добро здраве на децата.

В миналото в деня на св. Варвала момите са гадаели за бъдещото си задомяване. На празника те слагали черешови клонки във вода - ако разцъфнат до Коледа, момата ще се задоми скоро, а ако не разцъфнат до Коледа - тази година момата ще бъде сама.

