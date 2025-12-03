"Имитират спиране на репресиите": Македонските българи от Битоля с обвинение към властта в Северна Македония

Македонските българи от Битоля отхвърлят опитите на режима в Северна Македония да имитира спиране на антибългарските репресии. Това се посочва в декларация, публикувана във "Фейсбук" страницата на бившия културен център "Иван Михайлов" в Битоля. Те изтъкват, че броят им не би трябвало да бъде основание за отказ от права и свободи в държава, която претендира да бъде демократична.

"Ако бяхме само 3 хиляди, както твърди режимът, защо тогава европейското бъдеще на близо 2 милиона граждани е блокирано от отказа да се прекратят репресиите срещу толкова уж малка общност?", питат те. Според тях истината е проста и очевидно са много повече, и точно това – напълно ненужно – плаши властите.

Репресиите срещу тях

Македонските българи напомнят за репресиите срещу българските клубове, тяхното затваряне, както и нападенията срещу тях и наричат държавно подхранвана враждебност, като смятат, че това е основата на днешната масова антибългарска истерия там.

За какво настояват?

Те настояват да получат същите индивидуални и колективни права, каквито имат македонците, албанците, сърбите и останалите общности – в образованието, медиите и администрацията.

"Ние не просим. Ние настояваме да получим нашите права, защото сме конститутивен народ в нашата Родина", пише още в декларацията. ОЩЕ: Нямаме нови условия към Скопие: Премиерът обяви какво очаква от Северна Македония