"Имитират спиране на репресиите": Македонските българи от Битоля с обвинение към властта в Северна Македония

03 декември 2025, 11:21 часа 250 прочитания 0 коментара
Македонските българи от Битоля отхвърлят опитите на режима в Северна Македония да имитира спиране на антибългарските репресии. Това се посочва в декларация, публикувана във "Фейсбук" страницата на бившия културен център "Иван Михайлов" в Битоля. Те изтъкват, че броят им не би трябвало да бъде основание за отказ от права и свободи в държава, която претендира да бъде демократична. 

"Ако бяхме само 3 хиляди, както твърди режимът, защо тогава европейското бъдеще на близо 2 милиона граждани е блокирано от отказа да се прекратят репресиите срещу толкова уж малка общност?", питат те. Според тях истината е проста и очевидно са много повече, и точно това – напълно ненужно – плаши властите.

Репресиите срещу тях

Македонските българи напомнят за репресиите срещу българските клубове, тяхното затваряне, както и нападенията срещу тях и наричат  държавно подхранвана враждебност, като смятат, че това е основата на днешната масова антибългарска истерия там. 

За какво настояват?

Те настояват да получат същите индивидуални и колективни права, каквито имат македонците, албанците, сърбите и останалите общности – в образованието, медиите и администрацията.

"Ние не просим. Ние настояваме да получим нашите права, защото сме конститутивен народ в нашата Родина", пише още в декларацията. ОЩЕ: Нямаме нови условия към Скопие: Премиерът обяви какво очаква от Северна Македония

Деница Китанова
