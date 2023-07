Нека Байдън и Зеленски умрат: Безумна пропаганда на детски концерт в Беларус (ВИДЕО)

Двете изпълнителки на сцената са познати като близначките сестри Груздеви. А в лагера в санаториума "Дубрава" в Беларус, където е изнесен концертът, са държани и незаконно отведени от родината си украински деца.

Не е ясно кога е снимано видеото, но в някои медии се предполага, че може би през октомври миналата година, когато Груздеви са имали участия в Беларус.

🤡 "I wish Biden to die, and Zelenskyy to die too, and Putin to prosper": this was the wish of the odious propagandists "Gruzdev sisters" at a concert in a children's summer camp in #Belarus.



By the way, there are children in this camp who were kidnapped by Russian occupiers… pic.twitter.com/JDOH4mjsAU