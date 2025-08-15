Вагони с дизелово гориво горят в Хасковско (ВИДЕО)

Товарен влак с осем цистерни се запали. Няколко вагона с дизелово гориво са се обърнали и горят край село Пясъчево, Хасковско. На мястото на инцидента има 20 пожарни, които се опитват да овладеят огъня. Към мястото на инцидента пътуват и още пожарни екипи. Още: Пак неуредици с БДЖ, този път с влака от Варна

Малко след 8 пожарът е бил потушен. "Вече няма огън, а само дим и изпарения. Обливат се всички цистерни със студена вода, за да не се получи ново самовъзпламеняване. Случаят беше решен с изключителен професионализъм. Става дума за всички 34 цистерни с дизелово гориво, не само осемте запалени. Ще изтеглим цистерните на безопасно разстояние веднага щом от Пожарната ни позволят. Няма жертви и населени места. За час и половина пожарът беше локализиран и овладян. Не мисля, че скоростта на композицията е била фактор за дерайлирането в този случай. Пътническите влакове, минаващи по линията през Пясъчево, ще бъдат спрени докато не се преместят цистерните", кментира в ефира на Нова телевизия транспортният министър Гроздан Караджов.

Горят осем цистерни

„Към настоящия момент има информация, че има инцидент с дерайлирал влак, който превозва дизелово гориво. Горят осем цистерни“, каза в ефира на bTV главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", който пътува към мястото на инцидента.

Той увери, че няма опасност за населените места. Екипите на пожарната се борят с огъня, така че да се предотврати разрастването му.

Към момента няма информация как се е стигнало до инцидента.

„Предварителната информация, с която разполагам, е, че става въпрос за композиция с 34 вагона и два локомотива“, каза инженер Бойчо Скробански, председател на Националния борд за разследване на произшествията в БДЖ за сутрешния блок на bTV. Композицията е на лицензирано железопътно предприятие за товарни превози. Тя превозва горива от Варна до Белозем, уточни той.

По думите му причина за инцидента е дерайлирането на композицията.

„Вследствие на това се самозапалва цистерна и най-вероятно пожарът се е разраснал.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов заяви, че машинистите са усетили тласък, композицията е дерайлирала и влакът се е разкъсал. Недерайлираните вагони ще бъдат изтеглени в посока Нова Загора и когато всичко е потушено, ще започне разследването. "Машинистите са много уплашни, но екипи веднага се притекоха на помощ, за да се овладее пожарът", подчерта министърът. Той увери, че пожарът ще бъде потушен.

