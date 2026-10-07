Непланирано: Сериозен ръст на руските военни разходи

Военните разходи на Русия ще нараснат до 17 трилиона рубли до края на 2026 г., съобщи Bloomberg. Това е с 40% повече от 12,1 трилиона рубли, предвидени в бюджета за края на 2025 г. Според източници, близки до руското правителство бюджетът за 2026 г. е бил планиран на фона на срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска. Очакваше се, че тази среща може да доведе до мирно споразумение в рамките на една година и намаляване на военните разходи.

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Невъзможното споразумение

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До януари обаче Кремъл беше заключил, че постигането на споразумение с Украйна е невъзможно и усилията на САЩ не са довели до пробив, каза източникът. След това правителството започна бързо да увеличава военните разходи чрез вътрешни заеми и продажби на злато. Според новия проектобюджет, Русия планира да похарчи 17,1 трилиона рубли за отбрана през 2027 г.

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