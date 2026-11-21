Бившата звезда на Фуад Ануар смята, че Кристиано Роналдо е бил причината за последната загуба на тима в Саудитската професионална лига. Ал Ахли победи Ал Насър с 3:1 в петък вечерта в отложения мач от деветия кръг на шампионата. Роналдо даде аванс на своя тим в 14-а минута, а моменти по-късно пропусна да се разпише от дузпа, нацелвайки гредата. Футболистите на Ал Ахли възстановиха равенството преди почивката, а през второто полувреме стигнаха до пълен обрат.

Бивш играч на Ал Насър нарочи Роналдо

В интервю за саудитския вестник "Arriyadiyah" Фуад Ануар заяви: "Ал Насър се представяше добре, особено през първото полувреме, и успя да поведе в резултата благодарение на гол на португалската легенда Роналдо. Но той не успя да реализира дузпата, която би позволила на Ал Насър да запази контрола, и именно това даде мотивация на играчите на Ал Ахли да се върнат в мача, да изравнят резултата и в крайна сметка да спечелят. Ал Насър загуби атакуващата си мощ след отсъствието на сенегалеца Садио Мане по семейни причини."

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Това беше рядка гледка. Кристиано Роналдо застана да изпълни дузпа в 18-ата минута и заблуди вратаря Ал Ахли Едуард Менди, но топката се удари в дясната греда. Данните на "Opta" показват, че Роналдо вече е пропуснал и двете дузпи, които е изпълнил в тазгодишното първенство. Първата беше срещу Марцин Булка при победата с 1:0 над Неом на 20 октомври. Това вече се равнява на общия брой пропуснати дузпи от целия минал сезон, когато той реализира 6 от 8-те си дузпи.

Ануар засегна и финансовата криза в Ал Насър

Ануар посочи и финансовата криза в Ал Насър, която според него е поставила клуба в затруднено положение. Те не успяха да привлекат нови играчи, а това се отрази още по-тежко след напускането на хърватския полузащитник Марсело Брозович. Той обясни: "Ал Насър преживява трудни моменти през този сезон, особено защото не успя да подсили състава си по време на последния летен трансферен прозорец поради финансовото си състояние, което означаваше, че отборът започна сезона с ограничен състав, а треньорът Анге Постекоглу не носи вина за това."

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