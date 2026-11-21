Последният ден от предсезонните тестове на Формула Е за 2027 година бе белязан от ужасяваща експлозия на акумулатор, която разтърси падока на пистата "Харама" край Мадрид. Малко преди сесията официално да приключи изведнъж по пистата се появиха червени флагове, преди да бъде установена ужасяващата причина. Огромен стълб дим покри небето в последния сектор, причинен от предполагаема експлозия на акумулатора в болида "Fusion" на Тейлър Барнард.

Болид от Формула Е се запали в последния ден от тестовете

Болидът с двигател Порше се възпламени за секунди след като спря, а Барнард по чудо успя да изскочи невредим. Пожарните екипи и линейките се втурнаха към мястото на инцидента и потушиха пожара с невероятна бързина. Това сложи край на тестовете, a унищожената кола трябваше да бъде изтеглена. ФИА и Формула Е публикуваха съвместно изявление, което гласеше: "Службите за спешна помощ активно се занимават с инцидента. Можем да потвърдим, че няма ранени и ще проведем задълбочено разследване на причината. Ще предоставяме допълнителна информация, когато разполагаме с повече данни."

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More images of what happened to Taylor Barnard today during the Formula E testing The car turned into a BALL OF FIRE 📽️[masmotororg | Instagram] https://t.co/KeNmutzAuc — Pablo Martinez (Holiness) (@F1BigData) November 20, 2026

Инцидентът се случи, след като категорията представи изцяло нов болид от четвърто поколение (Gen4) за сезон 2027, който е значително по-мощен и следователно по-бърз. Той е и много по-дълъг, както и с над 100 кг по-тежък от своя предшественик. Новият сезон на Формула Е ще има австралийски привкус. Миньорският магнат Андрю "Туиги" Форест регистрира свой собствен отбор - "Fortescue Zero Racing". Форест навлезе в спорта, като придоби съществуващия отбор "Penske Autosport". Сезонът ще започне през януари месец в Мексико.

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