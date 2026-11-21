Реставрацията на джамията Баязид от 15-ти век в Дидимотихо, Североизточна Гърция, е към своя край, като се очаква историческият паметник да бъде отворен отново за обществеността до края на 2026 г., съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на гръцкото министерство на културата.

Последната фаза на проекта на стойност 15 милиона евро включва подготовка за бъдещото използване на джамията, озеленяване на околността и инсталиране на архитектурно осветление, което да подчертае ключови характеристики на сградата, както отвътре, така и отвън.

Проектът е финансиран чрез Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, Националната програма за развитие на Гърция и редовния бюджет на Министерството на културата. ОЩЕ: Турция построи в Кърджали една от най-големите джамии на Балканите

Една от най-важните османски сгради на европейска територия

Открита през март 1420 г., според надпис над главния ѝ вход, джамията, известна още като джамията „Челеби Султан Мехмед“, се смята за една от най-важните османски сгради, построени на европейска територия преди падането на Константинопол през 1453 г.

Реставрацията последва опустошителен пожар през март 2017 г., който унищожи голяма част от дървения покрив и вътрешния таван.

„Реставрацията на джамията Баязид след опустошителния пожар през 2017 г. беше сложно и изключително взискателно начинание“, каза министърът на културата Лина Мендони, добавяйки, че работата е извършена въз основа на изследвания на Националния технически университет в Атина (NTUA) относно архитектурната структура и конструкция на паметника.

Реставрацията е включвала работа по зидарията, каменния корниз, дървения покрив и таван, михраба, стенописите и минарето, както и консервация на вътрешните подове и дървени елементи. ОЩЕ: Ердоган превръща стар манастир в джамия