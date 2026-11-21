Пеперудите отново се превърнаха в един от най-разпознаваемите мотиви в модата - от луксозните колекции на Gucci и Balenciaga до сценичните костюми на попзвездите и ежедневните аксесоари. Този път обаче зад деликатните криле се откриват послания за свобода, устойчивост, младежка идентичност и тревога за бъдещето, пише британският вестник "The Guardian". Новата тенденция се забелязва сред изпълнители като Марая Кери, Джанел Моне, Тейт Макрей и Зара Ларсон, а дизайнерите все по-често използват пеперудата не просто като декоративен елемент, а като символ на лична трансформация.

Един от най-ярките примери е коледната кампания на Gucci за 2026 г., в която участва Марая Кери. Рекламният филм, режисиран от Хармъни Корин, представя певицата като специален гост, чието пристигане превръща хотел в бляскаво празнично пространство. Кампанията е озвучена от нейния коледен хит "All I Want for Christmas Is You".

Кери носи модели от новата колекция Butterfly на Gucci, вдъхновена от преливащите цветове на пеперудените криле. За певицата този мотив има и лично значение. Още през 1997 г. тя издава албума "Butterfly", с който свързва важен период на промяна и освобождаване в живота си.

През следващите години пеперудата се превръща в един от най-разпознаваемите символи на музикалната ѝ кариера. Днес образът се появява при ново поколение изпълнителки.

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Джанел Моне привлече вниманието на галата на Музея на Американската филмова академия през октомври с рокля на Robert Wun, чиито огромни декоративни криле напомняха пеперуда. Канадската певица Тейт Макрей избра черен сутиен с пайети във формата на пеперуда и съответстващ колан с криле, създадени от дизайнера Ludovic de Saint Sernin. Шведската попзвезда Зара Ларсон и нейни почитатели пък използват блестящ грим с пеперуди като част от концертната естетика на певицата.

Crystal butterfly spine on Zara Larsson by Sophia Sinot 🦋✨ https://t.co/oR5DgwhSeV — Sophia Sinot (@sophiasinotx) April 1, 2026

Пеперудите присъстват и в най-високия клас мода. По случай 25-годишнината на чантата Le City Balenciaga си партнира с британския художник Деймиън Хърст за серия модели, украсени с изображения на пеперуди. Дизайнерската колаборация препраща към неговия художествен проект "In and Out of Love", в който живи пеперуди са били част от изложбено пространство.

Мотивът навлиза и в масовата търговия. Пеперуди украсяват не само дрехи, но и домашен текстил, декоративни предмети, фиби и други аксесоари. Според стилисти, цитирани от "The Guardian", възраждането на този образ може да бъде разглеждано като своеобразен отказ от натиска младите хора да пораснат прекалено бързо.

Моден символ с много дълга история

В античната гръко-римска култура пеперудата е свързвана с човешката душа. В европейското изкуство от XVIII век тя се появява и като символ на невинността. През 90-те години дизайнерите Versace и Mugler я използват в колекции с подчертано чувствен характер.

По-късно изпълнителки като Марая Кери, Бритни Спиърс и Destiny's Child я превръщат в символ на младостта, женствеността и личната промяна.

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Днешното завръщане на пеперудите обаче има и друго възможно обяснение. Културният анализатор Кайл Реймънд Фицпатрик свързва популярността им с несигурността, която много млади хора изпитват заради международните кризи, климатичните промени и изчезването на природни видове.

Снимка: Envato

Това е интерпретация на културната тенденция, а не доказателство, че всички представители на поколението Z влагат еднакъв смисъл в този образ. Екологичното измерение намира отражение и в тревожните данни за състоянието на пеперудите във Великобритания.

Според природозащитната организация Butterfly Conservation 80% от видовете пеперуди в страната са отбелязали спад в числеността или разпространението си, или и в двете, от 70-те години на миналия век. Така един на пръв поглед безгрижен моден мотив се свързва и с опасенията за изчезването на природата.

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Австралийската дизайнерка Ники Цимерман също използва пеперуди в колекцията си за пролет-лято 2027 г., но акцентира върху тяхната устойчивост, а не върху крехкостта им.

Затова пеперудата може да носи различни значения - от красота и романтика до свобода, промяна и преодоляване на трудности. В съвременната мода нейното завръщане показва как познат символ може да придобие ново значение в различни поколения и културни обстоятелства, предава БГНЕС.