След 13 години чакане, две отлагания и мащабни изтичания на кадри Grand Theft Auto 6 най-сетне излезе в продажба и още в първите си дни отчете над 17 милиона продадени копия, събирайки възторжени отзиви от критици и играчи. Платформата за оценки и рецензии Metacritic оцени заглавието с 99 от 100 точки, а анализаторите от Omdia прогнозират, че до края на годината играта може да донесе на Rockstar Games и Take-Two Interactive приходи от 3,2 млрд. долара.
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Дебютът започна поетапно с настъпването на отделните пазари – първо в Нова Зеландия, и моментално преобрази ежедневието на част от играчите. От HR платформата Remote отчетоха 32% скок в заявките за отпуск в световен мащаб за 19 ноември, като мнозина фенове си взеха почивни дни, за да изследват измисления щат Леонида, създаден по модел на Флорида, и емблематичния Вайс Сити, вдъхновен от Маями.
Сюжетът проследява дует в стил „Бони и Клайд“, опитващ се да оцелее в среда, изпълнена с престъпност и сатира на американското общество.
В социалните мрежи и форумите в Reddit потребители хвалят реалистичната графика и дребните детайли в геймплея – от осветлението върху персонажите до възможността да се бутне заседнал джет обратно във водата.
UPDATE: 40 hours in, since the very first minute of launch. GTA 6 still doesn’t get better. If anything, it gets worse. I’ll be fair: the graphics are amazing, the map is huge, and the detail is insane. But that’s where it ends. The story is the weakest in GTA history. Jason is bland and boring, and I don’t connect with Lucia at all. There’s barely any gunplay. Heists are rare and short, and most missions are still chores: grill burgers, play mini golf, run errands for Lucia. Not one mission comes close to the worst heist in GTA 5. They also quietly removed half of what made GTA fun. Hookers are gone for the first time since GTA 3 in 2001. Mission replay is gone. You only get 15 save slots. No safe houses, no pets, no stock market, and you pay $100 every time you fast travel. The new wanted system is awful. The free aim is clunky, driving isn’t fun anymore, and you can’t even steal every car you see. The NPCs overreact to everything, the UI is a mess, and it’s locked at 30 FPS, even on PS5 Pro. Rockstar says the PS5 Pro is “not powerful enough” for 60. And the humour? I haven’t laughed once. They took our $80 before launch and the fun after. My score: 1.5/10. This is the least GTA GTA in history. Follow me, I’ll keep posting updates as I play 🔔— Sultan Emir 🇹🇷 (@SultanXEmir) November 20, 2026
В същото време критикът Андрю Уебстър пише, че GTA 6 оправдава огромния шум около себе си, а професорът от Нюйоркския университет Йост ван Дрюнен я определи като "Тейлър Суифт на видеоигрите“ заради мащаба ѝ в развлекателната индустрия, която във вторник получи и осем номинации за "Game Awards“.
Разработката на играта отне над осем години и беше съпътствана от сериозни предизвикателства – от хакерската атака с откраднати кадри през 2022 г. до нови течове на информация миналото лято, както и от кратки сривове в статуса на услугите на PlayStation около старта. Както при предишните части, поредицата остава обект на спорове заради насилието и провокативния си тон, като изследователят на дигитални култури от „Кингс Колидж“ Паоло Руфино отбеляза, че тя традиционно прекалява в представянето на насилие и половете, докато официално разпространение към момента не е планирано в страни като Русия, Китай, Ливан и Катар.
If colleagues are missing from their desks on Thursday, GTA 6 could be the reason. The latest instalment in the Grand Theft Auto franchise is finally out, ending a 13-year wait for one of gaming’s biggest releases. https://t.co/oQFQbu8efZ— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 19, 2026