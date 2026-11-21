Публикация, разпространяваща се в социалните мрежи, предизвика сериозен смут сред феновете на Байерн Мюнхен. В нея се твърди, че Джамал Мусиала се готви да обяви незабавното си оттегляне от професионалния футбол. По-късно се оказа, че твърдението е дошло от профил, представящ се за Дейвид Орнсайн - спортният журналист, който работи за "The Athletic". То не се основаваше на никакво официално съобщение или надеждна информация.

Фалшива новина за оттеглянето на Джамал Мусиала предизвика смут в Германия

Всичко започна, когато акаунт в "X" с името на Дейвид Орнсайн публикува съобщение, в което се твърдеше, че 23-годишният германец се готви да сложи край на футболната си кариера. В него се добавяше, че той ще даде прощална пресконференция в "Алианц Арена" в понеделник. Публикацията се разпространи бързо, натрупвайки почти 3 милиона прегледа в рамките на няколко часа. Името на Орнстайн свърши основната работа. Той е известен с репортажите си за футбол и на пръв поглед профилът изглеждаше като надежден източник за новината. По-внимателният преглед обаче показа, че това не е официалният профил на журналиста, а публикацията не е нищо повече от подвеждащо твърдение.

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🚨 BREAKING: Jamal Musiala is set to announce his immediate retirement from professional football at just 23 years old, sources in Munich confirm. Following last night’s brief cameo against FC Köln and Karl-Heinz Rummenigge’s public admission regarding his ongoing neurological condition, medical specialists have advised the Bayern Munich star that his body can no longer safely withstand the physical demands of top-flight football. An official farewell press conference is scheduled at the Allianz Arena on Monday. A generational talent forced to walk away far too soon. 🇩🇪💔 — David Ornsign (@david_ornsign) November 21, 2026

Засега съобщенията за оттеглянето на Джамал Мусиала остават нищо повече от слух, разпространен от фалшив профил. Нищо в наличната информация не сочи, че играчът е решил да сложи край на професионалната си кариера. Въпреки това моментът допринесе за разпространението на слуха, тъй като се появи на фона на последните съобщения за контузиите на играча и бъдещето му в баварския клуб. Истинските притеснения относно Мусиала произтичат от поредица здравословни проблеми, които напоследък пречеха на неговата форма. Той страдаше от повтарящи се контузии, както и от неврологичен проблем по време на предсезонната подготовка. Медицинските изследвания след това разкриха, че страда от абсанси, свързани с неврологично заболяване, и оттогава приема лекарства, за да държи състоянието си под контрол.

Неговите проблеми не свършиха дотук. Контузия в бедрото го държа настрана от състезателни мачове в продължение на почти два месеца, което повдигна допълнителни въпроси дали той ще може да възвърне физическата си форма и предишното си ниво. Висши фигури в Байерн Мюнхен също се включиха в дискусията. Ули Хонес и Карл-Хайнц Румениге изразиха опасения относно възстановяването на играча и дали той ще може да се върне на нивото, което демонстрираше преди. Тези въпроси се разшириха и към финансовата страна. Румениге повдигна възможността за преразглеждане на условията по договора на Мусиала, в случай че той не успее да възвърне обичайното си ниво поради физическите си проблеми.

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