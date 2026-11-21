Шампионът Арсенал се спаси от грешна стъпка при завръщането си във Висшата лига. "Артилеристите" завършиха 2:2 при визитата си на Нюкасъл в мач от 11-ия кръг на първенството. Еберечи Езе даде аванс на тима на Микел Артета, който бе по-активен през първото полувреме. "Свраките" излязоха преобразени на почивката и направиха пълен обрат. Те обаче не успяха да задържат минималния си аванс и трябваше да се задоволят с точката след изравнителното попадение на Нони Мадуеке.

Нюкасъл не успя да пречупи Арсенал

"Свраките" започнаха по-активно, но шампионите първи погледнаха към съперниковата врата. В самото начало Нони Мадуеке нацели гредата, а след това Рикардо Калафиори не намери очертанията. Последва пропуска на Кай Хаверц след грешка на Нюкасъл в защита. Малко след това се разигра първата по-опасна ситуация пред Давид Рая, при която Харви Барнс стреля встрани. Играта се поизравни в следващите минути, но Арсенал продължаваше да владее повече и дочака своя момент. Така се стигна до 33-а минута, когато Хавертц изведе Еберечи Езе на отлична позиция, а той откри резултата. В самия край стражът на Нюкасъл се отчете с добра намеса срещу Мадуеке. Така "артилеристите" се оттеглиха на почивката с гол аванс.

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Матиас Яйсле извърши тройна смяна на почивката, което се оказа гениален ход. Второто полувреме започна вихрено за "свраките", които съвсем скоро възстановиха равенството. Грешка на Мартин Йодегор позволи на Уилям Осула да отнеме топката и да подаде на Харви Барнс, който се разписа за 1:1. Попадението даде импулс на домакините, които започнаха да търсят пълен обрат. Рая на два пъти трябваше да се намесва срещу Джоузеф Уилок. Натискът на Нюкасъл предизвика нетипични грешки в отбора на Микел Артета, който скоро се пропука за втори път. След центриране от корнер Кепа успя да отрази удар на Дан Бърн, но не успя да реагира при добавката на Малик Тиау. В този момент Арсенал се събуди и на свой ред започна да атакува. Междувременно вратарят Давид Рая получи контузия и бе принудително заменен. Първо Хавертц удари гредата, а след това Нони Мадуеке се разписа и оформи крайното 2:2.

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