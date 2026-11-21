Българският феномен във вдигането на тежести Карлос Насар продължава да изумява света с уменията си! Родният тежкоатлет изравни собствения си световен рекорд в изхвърлянето - 185 килограма. Той направи това по време на първото си участие за сезона в германската Бундеслига. Неговият клуб Мутерщадт се изправи срещу Грюнщадт. Българинът записа три успешни опита в първото движение - 175, 180 и 185 килограма.

Карлос Насар изравни официалния си рекорд в изхвърлянето

По този начин Насар изравни официалния си световен рекорд в изхвърлянето, който постигна в началото на месеца по време на Световното първенство в Нинбо. Преди седмица той участва на Мемориалния турнир в памет на Милен Добрев, където добави още 5 килограма към върховото си постижение в движението. Този резултат от 190 килограма обаче не е официално признат, тъй като турнирът не е част от календара на Международната федерация по вдигане на тежести.

ОЩЕ: Карлос Насар направи нещо невиждано за България от близо четвърт век

За Насар това бе първо участие в германската Бундеслига за сезона. Той пропусна първите два кръга заради контузия и подготовката си за Мондиала в Нинбо. Олимпийският шампион от Париж 2024 ще направи още една изява за своя клуб Мутерщадт до края на годината. Това ще се случи в началото на декември като част от подготовката му за първия квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

ОЩЕ: Карлос Насар призна за интерес от други страни: "Аз отказах"