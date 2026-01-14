Нетаняху и Вучич подкрепят Орбан на изборите (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич се присъедини към кампанията на унгарския премиер Виктор Орбан за парламентарните избори, появявайки се в промоционален видеоклип заедно с десет други политици. Сред тях са настоящи премиери, както и крайнодесни лидери от Германия и Франция, предаде македонската медия "Рацин". Във видеото за изборите, насрочени за 12 април, Орбан е подкрепен от премиерите на Италия, Чехия и Израел – Джорджия Мелони, Андрей Бабиш и Бенямин Нетаняху, които често са определяни като десни популисти.

Във видеото обаче участват и крайнодесни лидери на опозицията в Германия, Франция, Испания и Австрия.

Изборите в Унгария и Орбан

За първи път от много години насам унгарският премиер Виктор Орбан има съперник, който има реален шанс да го свали от власт. Петер Маджар, лидер на опозиционната партия "Тиса", положи сериозни усилия през последната година в изграждане на електоралната си мощ. Неговата политическа сила се представя по-добре от партията "Фидес" на Орбан в социологическите проучвания. Според различни проучвания управляващата партия изостава със 7-10%. Въпреки това, все още е твърде рано Маджар да празнува победа. ОЩЕ: Тежки избори за Орбан. Ще запази ли властта?