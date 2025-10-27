Невиждан хаос в Осло, стотици жители напуснаха домовете си

Две свлачища станаха в столицата на Норвегия, причинявайки истински хаос: стотици жители бяха принудени да напуснат домовете си. Всичко започна вчера вечерта с първата лавина от пръст и камъни. Ситуацията беше толкова нестабилна, че само половин час по-късно полицията започна да евакуира няколко жилищни сгради, включително студентско общежитие. Общо приблизително 400 души бяха принудени да напуснат апартаментите си.

„Току-що се бях върнал у дома, когато чух ужасен рев точно пред прозореца си. Не разбрах какво се случва, затова отворих прозореца и видях огромни камъни на моравата в съседство“, каза един от евакуираните, цитиран от Bild.

Тази сутрин се случи второ, по-малко срутване на камъни и свлачище. Геолозите изследваха мястото, но не успяха да успокоят тревогата:

„Ситуацията ще бъде преоценена, но вероятно ще мине много време, преди жителите да могат да се върнат по домовете си“, каза началникът на полицията в Осло Моника Енгебретсен.

