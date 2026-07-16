ДПС даде Демерджиев на службата в САЩ, която санкционира Пеевски по "Магнитски"

Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов пуснаха официален сигнал до OFAC - Службата за контрол на чуждестранни активи към Министерството на финансите на САЩ - срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, Според съобщението, разпространено от пресцентъра на ДПС на 16 юли, Иван Демерджиев е с повдигнато обвинение за "извършено длъжностно престъпление" по Наказателния кодекс, "следователно е с компрометиран интегритет".

Съдържанието на сигнала

"В сигнала излагаме информация относно поредица от негови действия, които пораждат основателни съмнения за използване на предоставените му властнически правомощия по начин, несъвместим с принципите на законност, безпристрастност и отчетност при упражняването на публичната власт. Считаме, че действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение, характеризиращ се с използване на административни и регулаторни механизми за постигане на лични и политически цели, а не за защита на легитимен обществен интерес", пише в официалното писмо до OFAC - службата, която през юни 2021 г. санкционира настоящия лидер на ДПС Делян Пеевски по глобалния закон "Магнитски" заради корупция.

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Около седмица по-рано Стоянов обяви плановете си да сезира OFAC заради това, че в момента у нас на поста министър на вътрешните работи е "човек с повдигнато обвинение за корупционно престъпление, извършено в качеството му на служебен вътрешен министър през 2022 г.". Поводът за сигнала - предполагаемите опити на Демерджиев да "притиска" отделни прокурори да прекратят делото, по което е привлечен като обвиняем, твърди Стоянов, който също е бивш вътрешен министър.

Снимка: БГНЕС

Също така Калин Стоянов посочва, че през 2025 г. на Иван Демерджиев е повдигнато обвинение в резултат на подаден от самия Стоянов сигнал, в качеството му на министър на МВР през 2023 г., за това, че Демерджиев е подписал допълнително споразумение за 81 милиона лева, с което финансово е натоварил стойността по обществена поръчка за изработката на новите документи за самоличност. Стоянов твърди, че това е станало два дни преди политическият му опонент да освободи тогава поста на министър в МВР. По думите на депутата от ДПС – сега министърът от „Прогресивна България“ търсел свидетели, които „да дават фалшиви показания“ срещу Стоянов, с цел „саморазправа“.

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Калин Стоянов твърди също така, че Демерджиев твърдял, че разполага с архива на бившия следовател Петьо Петров - Еврото, като с това "манипулирал" различни длъжностни лица.

Полетите на Пеевски, разкрити от Демерджиев, ядосаха ДПС

Всичко това се случва на фона на данните, които Иван Демерджиев изнесе за полетите в чужбина на Делян Пеевски.

От 2018 г. насам са регистрирани съвместни резервации на Делян Пеевски с 81 души, включително с бизнесмена Александър Сталийски, заяви Демерджиев на 2 юли. Освен това той каза, че лидерът на "ДПС - Ново начало" е летял до Дубай заедно с Десислава Атанасова - бившия председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, и то няколко дни преди тя да встъпи в длъжност като конституционен съдия. Атанасова отрече: "Тези удостоверения опровергават изнесените неверни твърдения: Десислава Атанасова показа нови документи за пътуванията си.

Снимка: БГНЕС

Общо за период от 8 години санкционираният по "Магнитски" партиен лидер е летял от Летище София 227 пъти, като от тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. За един от договорите за чартърни полеги министър Демерджиев сподели, че засяга 6 частни двупосочни полета София-Истанбул за 122 880 евро, платени от адвокатско дружество, в което участва адвокат на Пеевски. На база на стойността на договора МВР изчислява, че всички 181 чартърни полета са стрували около 1,8 млн. евро. Демерджиев каза все пак, че сумата е пресметната според пазарни цени - реалната стойност може да е различна: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски.

След изнесените данни ДПС се закани да внесе сигнал в прокуратурата заради нарушени международни договори, регламенти и директиви. Сезирани бяха още Интерпол и Европол заради "фрапантна злоупотреба с PNR (Passenger Name Record) данни на над 100 000 души, граждани на различни държави, и неправомерно използване на данни, извлечени от Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България от страна на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, в съглашателство с и.ф. председателя на Държавна агенция национална сигурност (ДАНС) Станчо Станчев и директорa на Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към МВР Мартин Златков, и последващото им разгласяване и разпространение в публичното и медийното пространство с политически цели и без връзка с каквото и да е наказателно преследване".

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Иван Демерджиев е в САЩ и ще участва във форум по покана на Марко Рубио

Министърът на вътрешните работи в момента е на визита в САЩ, като там проведе поредица от двустранни срещи, които предшестват участието му в министерска конференция на тема „Възраждането на политическия тероризъм“, организирана от Държавния департамент на САЩ. В рамките на работното си посещение във Вашингтон Демерджиев проведе среща с помощник-държавния секретар на САЩ Тод Уилкокс.

Модернизацията на правоохранителните органи у нас, сътрудничеството между България и САЩ и борбата с трансграничната престъпност попаднаха във фокуса на срещата, обявиха от пресцентъра на МВР. Министърът изрази благодарност за последователната подкрепа на САЩ за модернизирането на българските правоохранителни органи, включително чрез обучителни програми, експертна помощ и предоставяне на специализирано оборудване. В хода на разговора беше потвърден общият ангажимент за задълбочаване на двустранното сътрудничество в противодействието на организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността, трафика на хора и други транснационални заплахи, отбелязаха от пресцентъра на ведомството.

Иван Демерджиев се срещна и с конгресмена Джо Уилсън - съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите (долната камара) на Конгреса на САЩ. Министърът благодари за дългогодишната и последователна подкрепа на конгресмен Уилсън за развитието на стратегическото партньорство между България и САЩ, както и за активната му роля в укрепването на трансатлантическата сигурност.

Днес предстои участието на Демерджиев в международната конференция, в която участва по покана на държавния секретар Марко Рубио. В програмата на вътрешния министър са включени още двустранни срещи, включително с представители на OFAC.