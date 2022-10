Ние водим свещена война: Как се държат облъчените от руската пропаганда (ВИДЕО)

Първото видео е запечатало речта на чеченски командир от частите на Рамзан Кадиров, който изнася реч пред бойците си. От думите му излиза, че те ще се борят срещу сатанисти, за които няма такива понятия като майка, баща, семейство и Бог. При това борбата с украинците е представена като "свещена война".

"Обещавам ви, че ще победим в тази свещена война. Срещу нас воюват сатанисти. Хора, които искат от нас да ходим на LGBT паради. Тук срещу мен обаче са точно мъжете, които в никакъв случай не искат да видят децата си на гей паради. Ние сме тези, които не искаме нашите съседи и приятели и ние самите да сме част от техния свят. Ние сме хора, за които има майка, баща, семейство, Бог и всичко, което Всевишният ни е дал", казва разпалено кадировецът.

Kadyrov's officer explains to ordinary soldiers why they are fighting. Spoiler: against gay Satanists. (English subtitles) pic.twitter.com/Sy4NPzwRyz

Второто видео показва привърженичка на руския президент Путин, която си позволява да плюе и обижда полицай в САЩ, тъй като е недоволна от провеждащ се митинг в подкрепа на Украйна. Логично полицаите й слагат белезници.

How to recognize a rashist in another country



In the United States, a fan of Putler, dissatisfied with pro-Ukrainian rallies, began to insult and spit at the police officer.



The result of such actions is obvious. pic.twitter.com/nPDa3qCjcJ