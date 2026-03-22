Някои жители на Киев отново са без ток: Какво се е случи този път?

След като днес „Укренерго“ съобщи, че за първи път от дълго време няма да има прекъсвания на електрозахранването в Украйна, някои жители на Киев и Киевска област останаха временно без електричество в неделя, 22 март. Причината е авария в едно от електроцентралите, съобщи РБК - Украйна, позовавайки се на най-големия частен инвеститор в енергетиката на Украйна ДТЕК. Засегнати са поне три района на украинската столица.

„Днес отново възникна авария на едно от съоръженията, преди това значително повредени от обстрел. Правим всичко възможно, за да преодолеем последиците от аварията възможно най-скоро", отбелязаха от ДТЕК.

Припомняме, че снощи, 21 март, на левия бряг на Киев имаше частично прекъсване на електрозахранването. Ситуацията засегна не само домовете на хората, но и тролейбусното движение. Също в събота сутринта целият Чернигов и дори по-голямата част от региона останаха без електричество, тъй като руснаците нанесоха удари по енергийната инфраструктура на региона.

Украинската столица страда от прекъсвания на електрозахранването с продължителност по 14-16 часа на денонощие и тази ситуация може да продължи поне до март 2026 г.