Войната в Украйна:

Няма да правим компромиси: Макрон за атаката срещу Полша. Беларус също свали дронове

10 септември 2025, 11:54 часа 774 прочитания 0 коментара
Няма да правим компромиси: Макрон за атаката срещу Полша. Беларус също свали дронове

Навлизането в полското въздушно пространство на дронове по време на руската атака срещу Западна Украйна е "просто неприемливо". Това заяви френският президент Еманюел Макрон като добави, че скоро ще говори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по този въпрос. 

"Няма да правим компромиси със сигурността на нашите съюзници" написа Макрон в социалната мрежа Х.

Беларус също е свалил дронове

Още: Путин иска да разшири войната и е безнаказан: Коментар за атакувалите Полша дронове

Междувременно Беларус също заяви днес, че е свалил няколко дрона, които са се заблудили в резултат на използването на средства за заглушаване при атаките в Украйна. Освен това Минск обяви, че е информирал Полша и Литва за приближаването на безпилотни апарати, предаде Ройтерс.

В изявлението на началник-щаба на Въоръжените сили на Беларус генерал-майор Павел Муравейко не се посочва дали свалените дронове са били руски или украински.

Туск потвърди, че руски дронове са навлезли в Полша. В САЩ: Това е атака срещу съюзник на НАТО (СНИМКИ И ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Полша Беларус Еманюел Макрон война Украйна руска атака НАТО руски дронове руски дронове Полша
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес