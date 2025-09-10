Няма да правим компромиси: Макрон за атаката срещу Полша. Беларус също свали дронове

Навлизането в полското въздушно пространство на дронове по време на руската атака срещу Западна Украйна е "просто неприемливо". Това заяви френският президент Еманюел Макрон като добави, че скоро ще говори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по този въпрос.

"Няма да правим компромиси със сигурността на нашите съюзници" написа Макрон в социалната мрежа Х.

Беларус също е свалил дронове

Междувременно Беларус също заяви днес, че е свалил няколко дрона, които са се заблудили в резултат на използването на средства за заглушаване при атаките в Украйна. Освен това Минск обяви, че е информирал Полша и Литва за приближаването на безпилотни апарати, предаде Ройтерс.

В изявлението на началник-щаба на Въоръжените сили на Беларус генерал-майор Павел Муравейко не се посочва дали свалените дронове са били руски или украински.

