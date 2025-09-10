Путин иска да разшири войната и е безнаказан: Коментар за атакувалите Полша дронове

Навлизането на руски дронове днес в Полша по време на атака срещу Украйна демонстрира безнаказаността на Владимир Путин, чиято цел е по-нататъшна ескалация на войната. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в страницата във Facebook на украинското МВнР.

"Путин просто продължава да ескалира, да разширява войната и да тества Запада", се казва в публикацията.

"Колкото по-дълго той не получава отпор, толкова по-агресивен става. Слабият отговор сега ще провокира Русия още повече - и тогава руските ракети и дронове ще полетят още по-навътре в Европа. Тази ситуация показва, че най-накрая трябва да се вземе решение, което ще позволи използването на възможностите за противовъздушна отбрана на съседните страни за прехващане на дронове и ракети в украинското въздушно пространство, по-специално на тези, които приближават границите на НАТО", отбеляза Сибиха.

Още: Туск потвърди, че руски дронове са навлезли в Полша. В САЩ: Това е атака срещу съюзник на НАТО (СНИМКИ И ВИДЕО)

В същото време ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви в Х, че атаката в Полша е била най-сериозното нарушение на европейското въздушно пространство от страна на Русия от началото на войната и че "индикациите сочат, че то е било умишлено, а не случайно".

Междувременно стана ясно, че полският премиер Доналд Туск е свикал заседание на министрите, отговарящи за сигурността на страната, и извънредно заседание на министерския съвет, информира правителствен говорител.

Летище "Фредерик Шопен" във Варшава, което е най-голямото в Полша, временно бе затворено. По-късно забраната за полети бе вдигната, но от управата на летището обявиха в Х, че може да има проблеми с полетите и закъснения.

