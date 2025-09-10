Войната в Украйна:

Путин иска да разшири войната и е безнаказан: Коментар за атакувалите Полша дронове

10 септември 2025, 10:49 часа 273 прочитания 0 коментара
Путин иска да разшири войната и е безнаказан: Коментар за атакувалите Полша дронове

Навлизането на руски дронове днес в Полша по време на атака срещу Украйна демонстрира безнаказаността на Владимир Путин, чиято цел е по-нататъшна ескалация на войната. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в страницата във Facebook на украинското МВнР. 

"Путин просто продължава да ескалира, да разширява войната и да тества Запада", се казва в публикацията.

"Колкото по-дълго той не получава отпор, толкова по-агресивен става. Слабият отговор сега ще провокира Русия още повече - и тогава руските ракети и дронове ще полетят още по-навътре в Европа. Тази ситуация показва, че най-накрая трябва да се вземе решение, което ще позволи използването на възможностите за противовъздушна отбрана на съседните страни за прехващане на дронове и ракети в украинското въздушно пространство, по-специално на тези, които приближават границите на НАТО", отбеляза Сибиха. 

Още: Туск потвърди, че руски дронове са навлезли в Полша. В САЩ: Това е атака срещу съюзник на НАТО (СНИМКИ И ВИДЕО)

В същото време ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви в Х, че атаката в Полша е била най-сериозното нарушение на европейското въздушно пространство от страна на Русия от началото на войната и че "индикациите сочат, че то е било умишлено, а не случайно".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Междувременно стана ясно, че полският премиер Доналд Туск е свикал заседание на министрите, отговарящи за сигурността на страната, и извънредно заседание на министерския съвет, информира правителствен говорител.

Летище "Фредерик Шопен" във Варшава, което е най-голямото в Полша, временно бе затворено. По-късно забраната за полети бе вдигната, но от управата на летището обявиха в Х, че може да има проблеми с полетите и закъснения.

При руска атака срещу Украйна: Полша използва оръжия срещу "враждебни обекти"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Полша война Украйна руска атака НАТО руски дронове руски дронове Полша
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес