"Няма нищо ново": Кремъл отрече, че има план за мир в Украйна

Кремъл днес опроверга публикация в изданието "Аксиос“, което съобщи, че САЩ работят по мирен план от 28 точки за Украйна и посочи, че няма ново развитие, за което да бъде съобщено след срещата на върха през август между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Усилията на Тръмп да посредничи за прекратяване на войната в Украйна – най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война – се провалиха, а миналия месец той рязко отмени планирана среща с Путин в Будапеща.

Още: САЩ водят тайни мирни преговори с Русия за край на войната в Украйна?

Запитан директно истина ли е публикацията в „Аксиос“, че концептуална дискусия е довела до ново предложение за мир, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Не. Няма нищо ново, което може да ви бъде съобщено“. На молба да уточни дали има ново развитие по отношение на руските условия за мир, поставени от Путин през 2024 г., Песков каза, че настрана от срещата с Тръмп в Анкоридж на 15 август няма нищо ново.

Информациите за нов план на САЩ

По рано днес Ройтерс и Файненшъл Таймс обявиха, че правителството на Тръмп и руски официални представители са изготвили ново мащабно предложение за прекратяване на войната на Русия в Украйна, което предвижда значителни отстъпки от страна на Киев, и са призовали Зеленски да го приеме. Изданията се позоваваха на свои анонимни източници, запознати с документа.

Група от настоящи и бивши руски и американски официални представители са участвали в изготвянето на плана, който все още е в етап на разработване, съобщи за "Файненшъл таймс" източник, запознат с преговорите. Планът е бил предаден на Киев тази седмица от специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф, който се е срещнал в Маями с настоящия секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и бивш министър на отбраната Рустем Умеров, за да обсъдят 28-те точки от плана, казаха двама източници, запознати с преговорите.

Още: Лоша новина за Киев: Пратеникът на Тръмп за Украйна напуска поста си през януари

Те заявиха пред изданието, че Уиткоф е дал ясно да се разбере, че иска Зеленски да приеме условията, въпреки че те включват точки, които отдавна са червени линии за Украйна. Един от източниците каза, че ако Киев приеме плана в настоящия му вид, това ще означава, че Украйна се отказва от суверенитета си, и нарече усилието руски опит да "манипулира" администрацията на Тръмп, която според тях е нетърпелива да "покаже напредък" по мирна сделка.

Според трима източници, пряко запознати с документа, проектът на плана ще изисква Украйна да отстъпи останалата част от Донбас, включително територии, които в момента са под контрола на Киев, и да намали числеността на въоръжените си сили наполовина. От решаващо значение е, че планът призовава Украйна да се откаже от ключови категории оръжия и включва оттегляне на военната помощ от САЩ, която би била от жизненоважно значение за отбраната ѝ, което потенциално би направило страната уязвима за бъдеща руска агресия. Освен това на украинска територия няма да бъдат допускани чуждестранни войски, а Киев вече няма да получава западни оръжия с голям обсег, които могат да достигнат дълбоко в Русия.

Планът също така ще предвижда руският език да бъде признат за официален държавен език в Украйна и да се даде официален статут на местния клон на Руската православна църква – Московска патриаршия - все разпоредби, които отразяват дългогодишните политически цели на Кремъл.

"Силно пристрастен към Русия"

Източникът, запознат с плана, го описа като много общ документ, който е "силно пристрастен към Русия". Друг източник, запознат с плана, го нарече "много удобен за Путин". "Това не е план, а смесица от реални, практически предложения с добри намерения", каза руски официален представител, запознат със ситуацията. "Част от него обаче е абсолютно неприемлива за украинците", добави той.

Според информацията, САЩ са намекнали на украинския президент Зеленски, че Украйна трябва да приеме проектоплана на Вашингтон за край на войната с Русия, който включва отказ от територии и някои класове оръжия, потвърдиха днес други двама източници, запознати с въпроса, пред Ройтерс.

Още: Новият план за мир на САЩ в Украйна: Подробностите изплуват, руснаците пак използваха Уиткоф

Източниците, които поискаха да останат анонимни, казаха за "Файненшъл таймс", че предложението включва драстично намаляване на числеността на украинската армия, освен други неща. Вашингтон иска Киев да приеме основните точки от предложението, съобщиха източниците.

Удар за Киев

Подобен план би представлявал силен удар за Киев в момент, когато силите му се борят срещу продължаващия руски напредък в Източна Украйна, а Зеленски е изправен пред корупционен скандал, в рамките на който украинският парламент отстрани днес от длъжност министрите на енергетиката и правосъдието, посочва Ройтерс.

Високопоставен украински представител каза по-рано пред Ройтерс, че Киев е получил "сигнали" за американските предложения за спиране на войната, които Вашингтон е обсъдил с Москва. Украйна не е имала думата в подготовката на тези предложения, каза източникът. Очаква се Зеленски, който днес имаше преговори с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, да се срещне утре с американски военни в Киев.

Още: Корупционната афера с бившия бизнес партньор на Зеленски влияе силно на хоризонта за мир. ATACMS - какво стана? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Новината за подновените усилия на САЩ за спиране на войната в Украйна доведе днес до най-големия скок на цената на украинските държавни облигации от месеци.

Близо четири години след като Путин изпрати стотици хиляди войници в Украйна, руските сили продължават да напредват и контролират около 19% от територията на Украйна. Москва заяви, че четири от украинските области вече са легална част от Русия, въпреки че Украйна и западноевропейските сили казаха, че никога няма да приемат това официално. Нещо повече - Москва няма пълен контрол върху тях.

Путин изложи основните си условия през юни 2024 г., изисквайки Киев да изостави плановете си за присъединяване в НАТО и да изтегли напълно войските си от четирите области, за които Русия твърди, че са част от Русия – Донецка и Луганска област в Източна Украйна, които съставят региона Донабас, както и Херсонска и Запорожка област на юг.