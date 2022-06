Няма руски пробив при Северодонецк, руснаците се готвят да се бранят в Херсон

В своя дневен анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната цитира данни от украинското разузнаване, че руските военни минират ключови точки около Херсон, за да подсигурят защитни позиции. Използваните мини са от 50-те години на XX век. Има обаче данни, че при разполагането на мините някои са се взривили и са убити руски войници от 49-та армия, които са ги слагали.

Отделно, в Луганск проруските сепаратисти са намалили темпа на мобилизация за фронта заради по-сериозни протести. Хвърлен е и коктейл Молотов срещу военен комисариат във Владивосток, което е 18-ти такъв случай в Русия, за който се знае.

В Северодонецк, руските сили имат контрол над жилищните райони на града и основната битка е в индустриалната зона - химическият завод "Азот". Руснаците не успяват да превземат село Тошкивка - позиция, която ще им даде възможност да пресекат река Сиверски Донец и да не минават през Северодонецк, за да атакуват Лисичанск. Лисичанск е последният голям украински град в Луганска област, в който руската армия все още не е стъпила и не води пехотна битка - но има артилерийски обстрел.

Продължават и усилията на руската армия за офанзива към Славянск откъм Изюм. След като Святогорск падна в руски ръце, напредък е бавен, защото отново река Сиверски Донец е естествена защитна бариера и това помага на украинските войници да се отбраняват успешно.

Според Генералния щаб на украинската армия, всички военни от моторизираната част на Първа руска армия са отказали да се бият при Харков, предава Kyiv Independent. А руското военно министерство съобщи, че в Житомир е ударен с високоточно оръжие център на украинската армия за обучение на чуждестранни наемници: ДНР осъди на смърт британци и мароканец, воювали в защита на Украйна (ВИДЕО) Новината е на фона на съобщение на украинците за унищожена база на ЧВК "Вагнер" в Луганск. Тя била разположена на футболния стадион в Кадиевка.

Video of the liquidation of the Wagnerians, who were stationed at the Stakhanov Stadium. pic.twitter.com/ZZbL97tqQk

Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, за пореден път заяви очевидното - че Украйна се нуждае от стотици западни артилерийски системи, за да изравни силите си с Русия в източния регион Донбас. Той също така каза, че Киев не е готов да възобнови мирните преговори с Москва.

"Руските сили са хвърлили на фронта почти всичко, което не е ядрено оръжие, и това включва тежка артилерия, множество ракетни системи и авиация", посочи Подоляк.

Той повтори призива на Украйна за повече оръжия от Запада, като заяви, че "пълната липса на равнопоставеност" между руската и украинската армия е причината за големия брой жертви в Украйна.

"Нашите искания за артилерия не са просто някаква прищявка... а обективна необходимост, когато става въпрос за ситуацията на бойното поле", каза той и добави, че Украйна се нуждае от 150-300 ракетни системи, за да се изравни с Русия - много по-голям брой от този, който е получила досега. Припомняме, че САЩ и Великобритания обещаха доставка на само общо 7 по-модерни ракетни системи за залпов огън - HIMARS и M270.

В светлината на тези думи, френският президент Еманюел Макрон заяви в телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски, че е готов да продължи доставките на оръжие. "Френският президент каза на президента Зеленски, че Франция е готова да отговори на нуждите на Украйна, включително и по отношение на тежките оръжия", се казва в изявлението за разговора.

Макрон е обещал да "поддържа контакт" със Зеленски по въпроса за предоставянето на Украйна на статут на кандидат за членство в ЕС. Според администрацията на Макрон това решение ще зависи от препоръката на Европейската комисия и от резултатите от обсъжданията на срещата на върха на ЕС на 23 и 24 юни. Засега обаче, според публикация на Bloomberg, Дания и Нидерландия са против гарантиране на статут за Украйна.

Същевременно министърът на вътрешните работи на Украйна Денис Монастирски заяви, че не съществува непосредствен риск от руска атака в Киев, повече от 100 дни след нахлуването на Русия, но столицата няма да намали бдителността си.

"Няма съсредоточаване на войски близо до границата с Беларус, но разбираме, че са възможни всякакви сценарии. Затова се провеждат сериозни тренировки - подготовка на линията на отбрана, обучение на войските, които ще останат в Киев и около града", каза той пред АФП.

Министърът каза също, че руски въздушни удари могат да бъдат нанесени по всяко време и навсякъде в Украйна."Всяко място в Украйна може да бъде цел на ракетен обстрел, включително и Киев", каза той.

Британското разузнаване обаче предупреждава, че в Херсон има критичен недостатък на лекарства, а в Мариупол опасността от епидемия от холера е много голяма.

Според украински оценки, заради войната до края на годината украинската икономика може да се свие с между 30 и 50%. За първото тримесечие свиването е 15,1% на годишна база.

Three months of Russia’s war in Ukraine in 1.5 minutes. Russia launched at least 2100 missiles at Ukraine. 633 were launched from Belarus. pic.twitter.com/tr0ziwmvws