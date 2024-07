Няма вода за пиене, но ще завладява: Омагьосаният кръг за руската армия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Увеличението на състава на руската армия в Украйна не означава, че тя се справя по-добре. Това заключение на прави украинския военен анализатор Олександър Коваленко. Заключението е същото като на друг украински военен експерт – о.з. полковник Константин Машовец.

Става въпрос за интервюто през тази седмица на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски пред The Guardian. В него Сирски посочи, че до края на 2024 година Русия ще се стреми да увеличи войниците си в Украйна до 690 000 души - а пред РИА Новости говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза тази сутрин, че в Русия никой не говори за масова мобилизация.

Заради това Коваленко обръща внимание на следното – през 2022 година, със 180 000 войници Русия нахлу в Украйна и овладя почти 64 000 квадратни километра. През 2023 година руската армия напредна с още само 683 квадратни километра. Дотук през 2024 година руският напредък е вече със 752 квадратни километра – мизерни числа на фона на 2022 година, при драстично вече увеличение на числеността на руската армия. Количеството не значи качество – през 2022 година дошлите в Украйна руски войници бяха подготвени, професионални, с опит. Големите жертви обаче доведоха дотам ситуацията в руската армия да се променя много негативно – новите войници са новобранци, без опит и най-вече руските части страдат от липса на подготвени младши офицери заради многото убити и ранени. "Руското военно командване се доведе до задънена улица, защото колкото повече личен състав има в армията, толкова повече техника им трябва и колкото по-голям е недостигът на техника, толкова повече се опитваха да го компенсират с човешки ресурси – омагьосан кръг", заключва Коваленко. Неговата позиция отразява заключенията на Машовец, припомнете си: Сирски: Загубите на Русия в жива сила са 3:1 спрямо тези на Украйна

Показателни за качеството в руската армия са долните две видеа – те показват как руски войници са принудени да пият вода от локви и водоизточници, които са много далеч от определението "безопасни". Едното видео е от района на Вовчанск – т.е. фронтът, който руското военно командване откри на 10 май, 2024 година. То подсказва колко добро е снабдяването за руската армия там и то при положение, че руското командване имаше достатъчно време да натрупа опит с развитието на войната в Украйна. На дневен ред е въпросът – ако все пак има опит, тогава липсата на положителна промяна не е ли защото няма достатъчно ресурси да се случи?

Същевременно, с оглед обявеното от генерал Сирски за план за връщане на Крим, Коваленко вярва, че по военен път Украйна ще вземе обратно Крим преди да може да си върне загубеното в Донбас. Руският черноморски флот практически отстъпи от полуострова, а обръчът от постоянни украински обстрели по критични руски военни ресурси в Крим се затяга: Данни: Русия се готви да отстъпва от Крим, погром за две големи руски танкови атаки (ОБЗОР – ВИДЕО)

В дневния си анализ за случващото се на фронта, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на очевидното – че руското военно командване "Център" вече отговаря и за направлението в Торецк, а не само за тесния фронт от Авдеевка на запад (Покровското направление). Това вероятно ознчава, че руското командване не разчита на бърз и дълбок пробив като сценарий за бъдещето само в Покровското направление, подчертава ISW. Че руското командване ще трябва скоро да избира кое да му е приоритет – Покровското или Торецкото направление, вече коментира украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец, преди десетина дни, припомнете си: Бием се срещу фашизма, а той е при нас и ни заличава: Закъсва ли Путин за войници? (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За денонощието на 26 юли има известно намаляване на интензивността на боевете в Украйна. Регистрирани са 122 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо 147 на 25 юли съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Най-горещите направления са съответно Покровското (37 руски пехотни атаки) и Торецкото (19 руски пехотни атаки), където руските военни блогъри броят метри на руски напредък без сигурни доказателства:

(КАРТА) Популярният украински телеграм канал Deep State потвърди данните за успешното измъкване от потенциална смъртоносна клопка за 1-ви и 3-ти полк на 31-ва украинска бригада в района на селата Лозоватско и Прогрес, Покровско направление. Каналът твърди, че украинските войници са били напълно обкръжени от руснаците, но с един пръстен – а войниците са принудили командира си да направят операция по оттегляне, защото той иначе не бил готов да даде заповед за отстъпление от позициите. "Най-важното е, че бойците са живи и продължават да се бият. Този случай трябва да бъде напомняне на много командири да не пренебрегват личния състав и да се доверяват на подофицерите и офицерите, които са на пряката линия на действие", пише Deep State. Освен това – каналът е категоричен, че в Покровското направление руската армия има "пълно превъзходство в жива сила" (приложени са КАРТА и СНИМКА как руски взводове от по 40-60 души напредват по жп линията на запад от село Очеретино) и това е една от причините руското настъпление, макар и сериозно забавяне, да не спира. Deep State чете и по друг начин интервюто на генерал Сирски пред The Guardian – че Русия със сигурност ще увеличи армията си в Украйна до 690 000 души (Сирски казва, че това е планът на Кремъл, не че ще стане), т.е. руснаците успяват да компенсират загубите и даже армията им расте. Същото повтаря и политическият анализатор на германския таблоид "Билд" (руската секция на таблоида вече е чуждестранен агент в Русия) Юлиян Рьопке, като цитира Deep State. Руският пропагандно-военен канал "Двама майори" твърди, че руската армия издигнала руското знаме в Яснобродовка (на южния край на линията на боевете в Покровското направление) – има геолокализирани видеокадри от източната част на селото, които го потвърждават, и че украинците отстъпват в това направление, но се бият организирано: Куп предупреждения: Украйна ще допусне ключов пробив на фронта (ОБЗОР – ВИДЕО)

Що се отнася до останалите направления, популярният пропагандно-военен руски телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише в обзора си, че руската армия преминала през канала "Северски Донец – Донбас" на запад от село Калиновка (северния фланг на града). Същото повтаря и "Двама майори" - с нюанса, че се разширила зоната на руски контрол по линията на канала западно от Калиновка, а не че каналът е преминат. Използваният от "Рибар" глагол предполага, че дори информацията за преминаване да е вярна (тя се появи първо в друг доста пропаганден руски военен телеграм канал "Дневник на десантчика), не става въпрос за установяване на руска укрепена позиция, а по-скоро атака "разузнаване с бой" и не е ясно как е приключило всичко – няма геолокализирани видеокадри, които да показват руски успех. В обзора на ISW, цитиран по-горе, има сведения от руски телеграм канали за украински контраатаки по канала "Северски Донец – Донбас". Че руснаците ще опитат да разширят фронта и да заобиколят още по-на северозапад Часов Яр вече предвиди Константин Машовец – а украинският генщаб сочи боеве в района на Григоровка т.е. района, за който говорят руските източници, както и че за последните 24 часа там е имало само 5 руски пехотни атаки: Още оръжия за Украйна, Русия прави Рамбо от Руската централна банка (ОБЗОР – ВИДЕО)

В Харковска област са отчетени 10 бойни сблъсъка при Глубоко и Вовчанск – няма промяна на ситуацията, но украинците още държат инициативата. Видеокадри от химическия (агрегатния) завод във Вовчанск, който още е руска позиция, показват колко тежко за руската армия е да я задържи:

В Купянското и Лиманското направление е имало съответно 7 и 12 руски пехотни атаки. Руснаците опитаха да напреднат източно от Андреевка (Розово), но резултатът е два взривени бронетранспортьора от противотанкови мини – продължават боевете при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск), Стелмаховка, Писчано и Табаевка, с непотвърдени още твърдения в руски телеграм канали за руски успехи специално при Стелмаховка:

За финал – колко точно свикнаха украинците с войната, видеокадри от Харков при поредните експлозии: