Нямат дори вода за пиене: Руснаците има за какво да мислят относно фронта (ВИДЕО)

Подобно на оценката на украинския военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, и в материал на The Wall Street Journal (WSJ) е изразено сериозно съмнение относно възможностите на руския военнопромишлен комплекс. Цитирана е оценка на НАТО от по-висше ниво, че руснаците биха могли да запазят темпото на военни действия в Украйна в рамките на 2 до максимум 5 години. Посочва се, че има проблем и с човешките кадри – заради изискванията за извънреден обем и качество се източават други сектори на руската икономика, а това води до проблеми с тях и общи проблеми. Цитиран в публикацията на WSJ анализ на финландската централна банка сочи, че Русия купува по-нискокачествени материали (стомана например) за военната си промишленост. Добавена е и оценка на RUSI (Royal United Services Institute) – че Русия има около 3 млн. снаряда запас, но много от тях са с лошо качество, защото са стари. В момента Русия годишно произвежда толкова нови снаряда по оценка на НАТО, цитирана от CNN: 800 000 снаряда тръгват за Украйна, но Русия произвежда в пъти повече от САЩ и Европа. Изрично в материала на WSJ се подчертава, че производството на изцяло нови танкове не превишава това на модернизация на стари машини, от съветската епоха, които стоят по складовете. Същата е оценката и на ISW – в дневния анализ на Института за изучаване на войната, като си цитирани данни от публични източници, включително сравнения на сателитни снимки колко стари танкове вече са изтеглени от открити "паркинги" от 2022 година насам: ОЩЕ: Украинските победи, които тровят живота на Путин (ВИДЕО)

На този фон обаче сателитни снимки, разпространени от NK Pro, показват, че трансферите на оръжие от Северна Корея за Русия по море изглежда са възобновени. Конкретно е засечен нов курс на кораба Lady R, който вече потвърдено със сателитни данни 2 пъти доставя вероятно военни товари в Русия от КНДР.

При всички тези новини относно стратегическите възможности на Русия да води войната, ново видео показва още един печален щрих – при всички сметки кой на колко и какво оръжие може да разчита, някои руски войници дори нямат питейна вода:

ОЩЕ: Танк със знамето на ЕС се появи в руско село (ВИДЕО)

Warriors of the great Russian Empire are collecting condensate from the ceiling in a cellar to have at least some drinking water. They're paid $1700 per month for thishttps://t.co/Jx33shUt83. pic.twitter.com/Qz2teeOILO