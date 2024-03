Украинските победи, които тровят живота на Путин (ВИДЕО)

Британците посочват, че с изграждането на такива защитни позиции руските възможности за решителен напредък и пробив се ограничават. Такива силно укрепени защитни позиции означават сериозни жертви и висока цена на всеки опит да бъдат пробити, гласи оценката. Отделно, скоро в Украйна ще започне пролетния сезон, когато е по-влажно, с повече дъждове и земята се размеква, става много кална – това ефективно затруднява страшно придвижването на тежка военна техника.

На този фон украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, публикува голяма анализ в канала си в Телеграм относно формирането на руски стратегически резерви в жива сила. По негово мнение, трябва да се очаква, че след изборите за президент в Русия ще има мобилизация. Той казва, че руското военно командване се готви за лятна офанзива. Категорично счита и, че 27-ма руска мотострелкова бригада ще трябва да бъде попълнена предвид големите ѝ загуби в битката за Авдеевка. Машовец прави и друга сметка - че за да бъде напълно въоръжена както трябва 21-ва руска дивизия, трябват още 4881 единици военна техника и оръжие, а пари - ще има ли: "Предполага се, че вместо 4881 единици ще могат да доставят 4285 единици (предвижда се това да стане за сметка на предприятията за производство на оръжие и военна техника). Но според мен тези доста смели планове на руското командване за формиране и развръщане на 27-а мотострелкова дивизия изглеждат, меко казано, твърде оптимистични. (...) По моя информация, Генералният щаб на въоръжените сили на Русия вече е бил принуден значително да преразгледа сроковете за формиране/развръщане на редица части поради несъответствието между амбициите си по отношение на увеличаване на числеността и обема на руската армия. Това "изместване на времето" засяга почти половината от планираните за формиране части и съединения (става въпрос за т.нар. реформа на Шойгу)" - Машовец прави и сметки с примери за танкове.

Украйна: Успехи има

Безспорен успех на Украйна обаче е ситуацията в Черно море – американският посланик в Украйна Бриджит Бринк обобщи, че през украинския търговски морски коридор са минали над 1000 кораба и са изнесени 30 млн. тона зърно, след като Русия официално излезе от зърнената сделка. С помощта на морски дронове украинците ефективно елеминираха опасността от Руския черноморски флот и търговските кораби минават относнително спокойно. За седми пореден ден няма нито един руски военен кораб на бойно дежурство в Черно море: Главнокомандващият военноморския флот на Русия е уволнен (СНИМКА)

Продължават и анализите на голямата украинска атака с дронове срещу Таганрог и то специално срещу специализиран завод за ремонт на най-скъпите руски военни самолети А-50 "Бериев". Те са най-ценният руски актив – с тях се осигурява радарно покритие за нападения с ракети. Авиационният завод ТАНТК "Г. М. Бериев" беше ударен, въпросът е какви точно са щетите – сателитни снимки показват, че изглежда не е засегнат някой от самолетите, които са на ремонт там, но има удари по единия хангар, на покрива има дупки. Със сигурност има поне един А-50 – предполага се, че може да е този, който беше ударен от партизани с дрон в Беларус в началото на войната: Украйна удари Русия с още по-голяма атака с дронове (ВИДЕО)

На този фон се превърта реплика от т.нар. Световен младежки форум на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Той говори как Русия е страна, директно управлявана от Господ и явно се сравнява с Господ, защото бил съгласен, че това е вярно – но явно Нептун не слуша "руския бог": Путин: Белгия трябва да благодари на Русия за независимостта си (ВИДЕО)

Vladimir Putin confirms he thinks he is a God. pic.twitter.com/e5bCAXjozV — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 10, 2024

Интересен аспект и в информационната война между Украйна и Русия – бившият зам.-министър на отбраната на Украйна Анна Маляр коментира информацията за ударени установки и радар на ракетен комплекс Patriot (Пейтриът) от Русия. В канала си в Телеграм Маляр написа, че по този начин руснаците търсят потвърждение – затова е най-добре Украйна да не коментира изобщо. При паритет на фронта: Русия се хвали с унищожен "Пейтриът" и нови умни бомби (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на бойните действия остава по-ниска от пика при отстъплението на украинците от Авдеевка. Според украинските данни, за последните 24 часа е имало общо 64 бойни сблъсъка по целия фронт. Това е с 9 по-малко на дневна база.

Отново най-горещо е Новопавловското направление (на запад от Маринка – селата Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка). Там са отбити 25 руски пехотни атаки по укрианските данни. На второ място е направлението на запад от Авдеевка: селата Невелско – Първомайско – Тоненко – Орловка – Бердичи (на 10-15 километра в полукръг от югозапад на северозапад от Авдеевка). Никъде другаде няма двуцифрено число руски атаки – а за втори пореден ден украинците не отчитат руска пехотна активност в Купянското направление.

Доста показателно е какво пишат основни руски алтернативни информационни източници за Авдеевка – че украинците контраатакуват. В своя обзор руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов го признава, като посочва конкретно Тоненко като място на по-голяма украинска контраатака. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, също пише, че "врагът контраатакува с големи сили" и че "украинските части успяха да превземат част от Бердичи, Тоненко и Орловка, но не успяха напълно да изтласкат руската армия". Има наистина ужасяващи кадри как 110-та украинска бригада поразява с дронове руски войници – те са геолокализирани, присъстват в библиографията на дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

FPVs from the 3rd Assault Brigade, destroying Russian equipment and personnel in the Avdiivka direction. pic.twitter.com/EvZswxL8MC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2024

Показателно е, че и двата руски източника не казват почти нищо за боевете в Новомихайловка, Григоровка и Красногоровка – няма хвалби за руски успех.

(КАРТА) При Бахмут най-жестоки са боевете в Ивановско, на 5-6 километра запад-югозапад от града. Там руснаците владеят източната част на селището, но Семьон Пегов признава на фона на жестоките боеве, че ситуацията не се е променила значително.

Units of the 92nd Assault Brigade dropping present from Baba-Yaga drones in the Bakhmut direction. pic.twitter.com/zITbn5wEDO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2024

(КАРТА) За западната част на Запорожието – в Работино, на 10 километра от Орехов, и Пегов, и "Рибар" пишат с тон как руснаците са се закрепили в самото селище и боевете текат. Украинските данни потвърждават, че боевете са стигнали до централната част на селото – но украинската версия е, че точно тази зона се е превърнала в място "за убийство на руснаци", които атакуват от запад. Пробив няма – Работино е основната точка, овладяна от неуспешната украинска контраофанзива от лятото на 2023 година по направлението Орехов – Токмак – Мелитопол:

National Guard Unit OMEGA showing how their repel attacks in the area near Robotyne. pic.twitter.com/DnITWvKeSn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2024

A Russian mechanized attack, repelled in the Zaporizhzia region by the 3rd Brigade of Operational Assignment SPARTAN named after Colonel Petro Bolbochan pic.twitter.com/WU87oxMvrO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2024

И през изминалата нощ не се размина без руска въздушна атака – изстреляни са общо 25 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени са 15: Дрон удари в руска петролна база, пламнал е руски газопровод, голяма руска атака с дронове (ВИДЕО)

Междувременно, контролираната изцяло от Кремъл руска информационна агенция ТАСС съобщи, че са отворили първите секции за изборите за президент на Русия – в окупираните украински земи, специално Донецка област. Изборите официално са на 17 март. ТАСС признава и, че гласуване близо до фронтовата линия в Украйна е почнало още през февруари месец.

През почивните дни се появи и новина, че в Краснодарски край готвят паметник на официално убития в самолетна катастрофа руски олигарх Евгений Пригожин и на дясната му ръка Дмитрий Уткин. Двамата са най-известни със създаването на ЧВК Вагнер, която ефективно намери своя край в битката за Бахмут. Паметникът се предвижда до е огромно гробище с наемници на "Вагнер" - в Горячий ключ: Властта в малък руски град се уплаши и даде на ЧВК Вагнер да погребе стотици убити (ВИДЕО)