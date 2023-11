Норвегия прехвана шест руски бомбардировача (СНИМКИ)

Според съобщението на Въздушното командване на НАТО норвежките изтребители са идентифицирали два бомбардировача Ту-160, два МиГ-31 и два Ил-78 Midas в близост до въздушното пространство на Алианса. След като норвежките самолети били вдигнати във въздуха руските се оттеглили.

🇳🇴 F-35 scrambled yesterday from Evenes, Norway due to Russian aircraft 🇷🇺 flying close to #NATO Allied airspace



The 🇳🇴 5th Gen fighters identified 2 Tu-160 Bombers, 2 MiG-31&2 Il-78 Midas. The 🇷🇺 Aircraft returned to Russia shorty after meeting the F-35s#SecuringTheSkies pic.twitter.com/dIWlnMveI2