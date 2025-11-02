"Имаше кръв навсякъде": Въоръжена атака във влак за Лондон (ВИДЕО)

Десет души бяха ранени, от които девет са в критично състояние с опасност за живота, след брутално нападение с нож във влак, пътуващ от Донкастър за Лондон. Двама заподозрени са арестувани след мащабна полицейска операция.

Инцидентът е станал късно вечерта на 1 ноември във влак по една от най-натоварените жп линии в страната. Атаката е започнала малко след като влакът е потеглил от гара Питърбъро. Около 19:40 ч. местно време композицията е била принудително спряна на гара Хънтингдън в графство Кеймбриджшър, след като пътници са подали сигнал за мъж, въоръжен с голям нож.

Паника и хаос във вагоните

Свидетели описват пред британските медии сцени на пълен ужас и хаос. Ужасени пътници са бягали панически през вагоните, като някои са се опитвали да се скрият в тоалетните. "Имаше кръв навсякъде", разказва очевидец и добавя, че в блъсканицата хора са били стъпквани. Друг пътник описва гледката като "сцена от филм".

Бърза полицейска намеса

На гара Хънтингдън са били мобилизирани над 30 въоръжени полицаи, парамедици, линейки и въздушна спешна помощ. Гарата е била незабавно евакуирана и затворена. Полицията е използвала електрошоков пистолет, за да неутрализира и задържи единия от нападателите на перона. Впоследствие са арестувани двама мъже.

Разследване за тероризъм

Британската транспортна полиция потвърди, че десет души са настанени в болница, като девет от тях са с животозастрашаващи наранявания. Към разследването са се присъединили и служители на отдела за борба с тероризма, но мотивът за атаката все още не е установен. Според някои медии, властите са активирали код PLATO, който се използва за обозначаване на активна терористична атака.

Реакции на властите

Британският премиер Киър Стармър определи инцидента като "ужасяващ и дълбоко обезпокоителен" и благодари на службите за спешна помощ за бързата им реакция. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд изрази своята тъга от случилото се и призова обществеността да избягва спекулации в ранния етап на разследването.

